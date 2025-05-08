Министр: если врач готов говорить на другом языке, то только по доброй воле

«Я уверена, что все жители Эстонии, независимо от родного языка и национальности, прекрасно помнят день, когда Россия начала полномасштабное наступление на Украину. Этот шаг восточного соседа обострил положение русскоязычных в Эстонии: вдруг стало тяжело быть человеком, для которого русский родной, вне зависимости от того, осуждает ли он действия России или наоборот, оправдывает их», - сказала Йоллер и отметила, что, как и в остальном обществе, подобное напряжение проявилось и в системе здравоохранения.