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Министр: если врач готов говорить на другом языке, то только по доброй воле

Перевод: Вера Копти
Министр социальных дел Кармен Йоллер.
Министр социальных дел Кармен Йоллер. Фото: Madis Veltman

Министр социальных дел Кармен Йоллер (Партия реформ) в интервью Postimees объяснила, что языковой барьер в медицинской сфере действительно существует, но если мы начнем требовать от эстонских медиков знания также русского, английского или какого-либо еще языка, то вскоре специалистов у нас станет еще меньше.

«Я уверена, что все жители Эстонии, независимо от родного языка и национальности, прекрасно помнят день, когда Россия начала полномасштабное наступление на Украину. Этот шаг восточного соседа обострил положение русскоязычных в Эстонии: вдруг стало тяжело быть человеком, для которого русский родной, вне зависимости от того, осуждает ли он действия России или наоборот, оправдывает их», - сказала Йоллер и отметила, что, как и в остальном обществе, подобное напряжение проявилось и в системе здравоохранения.

«Тем не менее, языковой барьер между врачом и пациентом - это проблема, которую нужно решать здраво и с взаимным уважением. И речь идет не только о русском языке. При этом нельзя забывать: незнание языка - прежде всего риск для самого пациента», - подчеркнула министр.

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