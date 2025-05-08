У Литвы есть план Б на случай вывода США военных из Европы

«Литва не только думает о плане Б, но он у нее уже есть. Мы возлагаем большие надежды на прекрасное сотрудничество с Германией», - заявил глава государства в интервью новостному порталу 15min в среду.

Как писало агентство BNS, Германия взяла на себя обязательство разместить свою военную бригаду в Литве к концу 2027 года. В апреле прошлого года в Литву прибыл первый компонент бригады Бундесвера, ответственный за планирование переброски бригады. Ожидается, что к концу этого года численность немецких военнослужащих увеличится до 500 человек.

«Их решение разместить бригаду в Литве и их приверженность этой цели, несмотря на все пертурбации, несмотря на то, что изначально не было ясности, будет ли эта бригада физически размещена, эта приверженность существует и последовательно выполняется, - сказал Науседа. - Хорошо зная Германию, я могу сказать, что немцы действительно серьезно относятся к этому обязательству».

По словам президента, если мы «выполним домашнюю работу и задачи», то бригада Бундесвера будет размещена в Литве, что откроет новые возможности для военного сотрудничества.

«Это откроет неизмеримо новые возможности для военного сотрудничества в других областях - развитии военной промышленности и экономических связей. Это не менее важно, чем непосредственно военная составляющая», - сказал Науседа, подчеркнув, что сохранение внимания США к Европе остается целью. - Нам нужен план Б, и он уже существует. Но мы продолжим добиваться присутствия США здесь - в Литве в частности и в Европе в целом».

Американский телеканал NBC в апреле сообщил, что Пентагон рассматривает возможность вывода около десяти тысяч военнослужащих из Восточной Европы. По данным СМИ, войска могут быть выведены из Польши и Румынии.

Тогда Науседа призвал не обращать внимания на сообщения СМИ и доверять официальной информации. Министры иностранных дел и обороны также говорили об отсутствии сигналов о выводе войск.

Президент и министр обороны Довиле Шакалене неоднократно заявляли, что Литва готова принять больше американских войск.

Американские войска периодически ротируются в Литве с весны 2014 года, а тяжеловооруженные батальоны США размещены в стране с 2019 года.