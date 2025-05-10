ВИКТОР ЕРОФЕЕВ Эпоха нового варварства уже наступила

Начало второго президентского срока Дональда Трампа ознаменовалось сближением позиций Вашингтона и Москвы. Виктор Ерофеев пишет, что как бы ни сложились отношения между Путиным и Трампом, совершенно точно, что они будут гасить искры справедливости, играть в политику как в карты и презирать инакомыслие.
Что же такое варварство ХХI века, которое победило в моей стране? Прежде всего, это полная замена справедливости культом силы. Путина ведет изначальный человеческий инстинкт победителя. Это токсично. Это просто: «Я прав, потому что я силен и потому что я - свой».
Все удовольствия жизни, все желания и представления о счастье связаны с оргазмом властного успеха и агрессии. Найди слабого и сделай его чужим, сделай ему больно - повеселишься. Идеология, имперские порывы, конечно, при этом важны, но главное не это. Главное - торжествующее «я» властелина.
Украина попала под удар, потому что решила бежать в Европу не в лучший момент истории. Несмотря на грехи коррупции, полуобразованности еще советского образца, она упорно ищет свое продолжение в западной цивилизации, что отчасти связано с ее разорванной напополам историей, нахождением между Россией и Европой.
Свобода в Европе хочет спать
Но беда Украины не только в том, что огромная Россия сильнее и бесчеловечнее ее; тайная неувязка ее побега в Европу связана с тем, что сегодняшняя Европа теряет свою либеральную основу, в ней свободе спать хочется, и достаточно посмотреть на общие фотографии некоторых европейских лидеров, чтобы понять, что их постные лица отражают сползание Европы в несчастье.
Теперь философами Европы стали бюрократы, не харизматические, если не сказать «никакие», осторожные, если не сказать трусливые. Украина через войну, смерти, испытания уходит в исчезающую реальность, еще не совсем призрачную, но уже и не наполненную живой жизнью.
Эта исчезающая реальность Европы по-разному смотрит на Украину как искательницу европейских приключений. В начале войны Европа не знала, что ей делать - отдать Украину России и продолжать торговать успешно с Путиным… разве этому есть альтернатива? А отправить Зеленского в надежную эмиграцию – это разве не достойный выход?
Но Европа, с удивлением увидев, что Украина не сдалась на третий день войны, все-таки решилась ей помочь, морально, в военном отношении, по-всякому, но осторожно, естественно, чтобы не разбудить ядерного медведя, не вызвать огонь на себя.
Но вот прошло три года, и, с точки зрения либерального сознания, дела идут все хуже и хуже. В России никто не может или даже не хочет воевать с властью, Москва живет сладко и весело. В самой же Европе многие ультраправые деятели потянулись к Путину - в нем находят правителя для подражания.
Неуклюжая фигуристка
Молодые европейцы в замешательстве, либералы у власти - серость, тоска, а правитель сильной руки может стать выходом из положения. Европа похожа на не слишком спортивную даму с коньками на льду - сколько раз она упадет сейчас на задницу? Кремль будет на это смотреть и ржать.
Как-то так вышло, что для Европы варварство исторически движется с востока. Однако теперь мы стали свидетелями нового феномена - Америка становится варварской. Поскольку там демократические выборы, никто не скажет, что Трамп вышел победителем нелегально, в том-то и беда, что он - легальный президент. И совсем не удивительно, что он с интересом и дружеской симпатией посматривает на Кремль - ведь кремлевский парень правит ядерной державой как царь уже четверть века. Трамп завидует, как мне кажется.
Как сложатся отношения между Трампом и Путиным? Если они будут друзьями, это беда для Украины и для не любимой обоими «императорами» Европы. Если будут врагами, то Третья Мировая война возможна. И что делать?
Желать, чтобы Трамп и Путин решили свои «делишки» по-пацански, как мафиози. Вместо дружбы - уважение. Вместо вражды - выгода. Путин пока что более опытный гопник. А Трамп делает ошибки. Начинает злится на русского партнера по мировым сделкам и играм, угрожает новыми болезненными санкциями.
История закончилась, на ее место пришло варварство
Иными словами, он применяет метод «кнута и пряника». Не работает это с Путиным. Поговорят оба правителя о совместных хоккейных играх и прямых авиасообщениях между Россией и Америкой, а война идет своим чередом, и никто не знает, нужен ли мир русскому царю. Он наступает, он верит в капитуляцию Украины. Может, Т&П - главные новые варвары?
Впрочем, не они создали новое варварство, а новое варварство создало их.
Трампу нужно быть миротворцем-победителем, с надеждой на Нобелевскую премию мира, остановившим войну; здесь он ни с кем не поделится. А вот Ялта-2 - это веселая варварская затея разделить мир между Америкой и Россией (Китай тоже приглашается). Европа, малосильная, будет, со своей стороны, надевать варварскую маску, распадаться на куски, сыпаться, там и сям будут править националисты. В конце концов Фукуяма оказался прав: история все-таки кончилась. На ее место пришло варварство.
Надолго ли на этот раз мир погрязнет в варварстве?
А есть ли вообще ход назад, в либеральную цивилизацию, в волшебный край глубокой литературы, изысканной философии, перспективных направлений в живописи, как когда-то этим отличались импрессионизм, кубизм, сюрреализм?
Но как же облажался Зеленский, который решил с Трампом разговаривать, как с Байданом. Ну, это своенравный ковбой, наверное, думал Зеленский, но он по сути дела за нас. И вдруг гром среди ясного неба: Трамп получает садистическое удовольствие обижать, унижать, оскорблять высокого украинского гостя вместе со своими странными сторонниками, от самого богатого человека планеты до госсекретаря и вице-президента с дилетантскими манерами.
Что стоит за всеми этими оскорблениями? Радость! Культ силы! Смерть либерализму, который и так уже издыхает! Пусть России достанется хороший кусок Украины, а нам, американцам, нужна Гренландия, если не Канада. А если Мексиканский залив теперь стал Американским заливом, то почему бы Путину не назвать, например, Черное море Русским морем, и взять под свой контроль, как мечтал Достоевский, отжать у Турции Босфор и Дарданеллы, стратегические проливы в Средиземноморье.
Для меня первым признаком возвращения варварства в новые времена была не столько первая мировая война, настоянная на глупости и куче политических недоразумений, сколько большевицкая революция 1917 года. Это не значит, что я считаю дореволюционную Россию европейской державой, она действительно прорубила, благодаря Петру Первому, окно в Европу, но дверь заперта до сих пор. При этом, несмотря на уродства русской государственности, Россия обладала интеллектуальной и художественной культурой мирового значения.
Благодаря этой культуре Россия во многом отряхнула с себя варварство, в конце концов могла бы стать европейской державой. Октябрьский переворот 1917 года был достаточно случайной победой коммунистов, могло бы быть и по-другому. Однако утопическая ленинская мысль создать светлое будущее в стране невежественного населения воплотилась в потерю естественной человечности, основанной на чувстве справедливости.
Заблудившийся мир
Как бы ни сложились отношения между Путиным и Трампом, то, что они будут гасить последние искры справедливости, играть в политику, как в карты, воспевать свое сверх-Я, презирать инакомыслие и по возможности уничтожать его окончательно, смеяться над слабыми - это как раз и есть наше, во всяком случае ближайшее, будущее. А Европа националистов - это происходящая у нас на глазах репетиция того еще оркестра.
Мне, русскому писателю, стоит подумать о том, что уход когда-нибудь в неизвестном будущем нашего диктатора, который, уже разрекламировав свой режим, взрастил новую генерацию элиты, составленную из бойцов с Украиной, они придут в следующий российский парламент значительным числом, этот гипотетический уход в очередную маленькую оттепель à la Хрущев будет, возможно, сопровождаться не весенними ручейками надежды, а кровавыми реками сторонников и противников перемен.
И что делать русской оппозиции, раскиданной по Европе, по западному миру? Главная сила справедливости в мире, Америка, что тебе не хватало, зачем уходишь в тупик?
Мне так кажется, что мир заблудился.
О том, что европейскому человеку нового времени также не чужд варварский уклад жизни, говорит как немецкий опыт нацизма, так и скорость, с которой Германия поддалась фюреру. Подобная идеология нашла сторонников во многих странах, некоторые на свой манер обучились тоталитаризму, в отличниках фашистского варварства оказались Италия, Испания, Португалия.
Но нельзя обойти молчанием и сопротивление Европы цивилизации газовых камер. После войны постепенно объединявшаяся свободная Европа, казалось, станет вдохновляющим примером для многих, и отчасти так и произошло: восточная Европа оказалась в конечном счете в европейской семье.
Конечно, и при новом варварстве можно найти себе молчаливое место, сторониться идиотов, жить на даче, смотреть на звезды. А если повезет, так будет и семейная любовь. Но мир еще только погружается в новое варварство, будет продолжение, и заката варварства пока не предвидится.
Античная Греция и древний Рим - сладкий сон человечества. Нельзя постоянно видеть сладкие сны. Есть бессонница, есть кошмары, есть, наконец, надежда на то, что Европа имеет огромный чемодан культуры, и новому страшному миру варварства мы еще будем сопротивляться. Но хватит удивляться, что оно нас посетило, это новое варварство; невероятное стало вероятным.