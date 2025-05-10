ВИКТОР ЕРОФЕЕВ Эпоха нового варварства уже наступила

Эта исчезающая реальность Европы по-разному смотрит на Украину как искательницу европейских приключений. В начале войны Европа не знала, что ей делать - отдать Украину России и продолжать торговать успешно с Путиным… разве этому есть альтернатива? А отправить Зеленского в надежную эмиграцию – это разве не достойный выход?

Но Европа, с удивлением увидев, что Украина не сдалась на третий день войны, все-таки решилась ей помочь, морально, в военном отношении, по-всякому, но осторожно, естественно, чтобы не разбудить ядерного медведя, не вызвать огонь на себя.

Но вот прошло три года, и, с точки зрения либерального сознания, дела идут все хуже и хуже. В России никто не может или даже не хочет воевать с властью, Москва живет сладко и весело. В самой же Европе многие ультраправые деятели потянулись к Путину - в нем находят правителя для подражания.

Неуклюжая фигуристка

Молодые европейцы в замешательстве, либералы у власти - серость, тоска, а правитель сильной руки может стать выходом из положения. Европа похожа на не слишком спортивную даму с коньками на льду - сколько раз она упадет сейчас на задницу? Кремль будет на это смотреть и ржать.