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Реальность или «хотелки»: квадратный метр квартиры может подешеветь на тысячу евро?

Перевод: Вера Копти
Предприниматели, выступающие за уменьшение бюрократии, считают, что упрощение процедур могло бы уменьшить стоимость квадратного метра квартир в новых домах на 1000 евро.
Предприниматели, выступающие за уменьшение бюрократии, считают, что упрощение процедур могло бы уменьшить стоимость квадратного метра квартир в новых домах на 1000 евро. Фото: Mihkel Maripuu

Сегодня, 8 мая, правительство впервые обсудит инициативы предпринимателей по уменьшению бюрократии. Однако значительная часть из более чем 500 поступивших предложений вместо этого касается льгот, требует от государства масштабных инвестиций или даже ведет к увеличению бюрократии.

Глава Совета по эффективности и экономическому росту, предприниматель в сфере недвижимости Вильяр Аракас отметил, что основное внимание совет уделяет реальным проблемам, выявленным из поступивших идей, а не наиболее радикальным «хотелкам».

«Мы передали в Государственную канцелярию первый пакет предложений, и экономический кабинет правительства начал их обсуждение», - подтвердил Аракас. Государственный секретарь Кейт Каземетс уточнил, что обсуждаться будут инициативы, связанные с рабочей средой, ее безопасностью, а также упрощением рефинансирования кредитов.

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