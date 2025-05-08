Реальность или «хотелки»: квадратный метр квартиры может подешеветь на тысячу евро?

Предприниматели, выступающие за уменьшение бюрократии, считают, что упрощение процедур могло бы уменьшить стоимость квадратного метра квартир в новых домах на 1000 евро.

Сегодня, 8 мая, правительство впервые обсудит инициативы предпринимателей по уменьшению бюрократии. Однако значительная часть из более чем 500 поступивших предложений вместо этого касается льгот, требует от государства масштабных инвестиций или даже ведет к увеличению бюрократии.