Реальность или «хотелки»: квадратный метр квартиры может подешеветь на тысячу евро?

Сегодня, 8 мая, правительство впервые обсудит инициативы предпринимателей по уменьшению бюрократии. Однако значительная часть из более чем 500 поступивших предложений вместо этого касается льгот, требует от государства масштабных инвестиций или даже ведет к увеличению бюрократии.
Глава Совета по эффективности и экономическому росту, предприниматель в сфере недвижимости Вильяр Аракас отметил, что основное внимание совет уделяет реальным проблемам, выявленным из поступивших идей, а не наиболее радикальным «хотелкам».