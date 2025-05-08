ЧМ по хоккею Большой сюрприз для Канады: на чемпионате мира по хоккею будет еще одна звезда

С 2007 года Кросби является капитаном клуба «Питтсбург Пингвинз», выступающего в Североамериканской хоккейной лиге, и за это время трижды выигрывал Кубок Стэнли. В последний раз он выходил на лед чемпионата мира десять лет назад - тогда Кросби привел команду к золотым медалям. В этот раз сборная рассчитывает повторить успех.

В этом году Кросби также уже представлял Канаду - в феврале сборная одержала победу на Кубке четырех наций. Вместе с национальной командой Кросби дважды становился олимпийским чемпионом - в 2010 и 2015 годах.

Первый матч Канады состоится уже в эту субботу - в Стокгольме команда встретится со Словакией. Действующим чемпионом мира является Чехия, которая в прошлом году обыграла в финале Швейцарию со счетом 2:0. Бронзовые медали завоевала Швеция, победившая в матче за третье место Канаду - 4:2.

Чемпионат мира по хоккею на каналах Duo 5 и Kanal 7

Чемпион мира по хоккею среди мужчин 2025 года определится с 9 по 25 мая на турнире в Швеции и Дании. Все матчи в прямом эфире покажет эстонский телеканал Duo 5.

В течение семнадцати дней в прямом эфире будут транслироваться 30 матчей, в том числе все четвертьфиналы, полуфиналы и игры за медали.

Действующим чемпионом мира турнир начнет сборная Чехии, а по мнению букмекеров главные фавориты - Канада и Швеция.

Русскоязычные трансляции 30 матчей чемпионата мира будут доступны на канале Kanal 7.

Расписание смотрите ЗДЕСЬ.