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Официально: повышенная ставка налога с оборота будет не временной, а постоянной (1)

Кристен Михал.
Премьер-министр Кристен Михал. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Правительство официально объявило, что внесет изменения в Закон о налоге с оборота. Введенная с июля ставка НСО в размере 24 процентов, которая изначально должна была быть временной, теперь станет постоянной.

Часть повышения налогов нынешнее правительство объяснило возросшими расходами на безопасность - одним из таких шагов стало увеличение ставки налога с оборота. В июле этого года НСО вырастет с 22% до 24%. Изначально жителям Эстонии обещали, что повышенная ставка будет временной и прекратит действие к 2028 году.

Однако теперь несколько политиков, в том числе министр финансов Юрген Лиги, заявили, что повышенная ставка налога с оборота потребуется правительству на более длительный срок.

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