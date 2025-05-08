Правительство официально объявило, что внесет изменения в Закон о налоге с оборота. Введенная с июля ставка НСО в размере 24 процентов, которая изначально должна была быть временной, теперь станет постоянной.
Часть повышения налогов нынешнее правительство объяснило возросшими расходами на безопасность - одним из таких шагов стало увеличение ставки налога с оборота. В июле этого года НСО вырастет с 22% до 24%. Изначально жителям Эстонии обещали, что повышенная ставка будет временной и прекратит действие к 2028 году.