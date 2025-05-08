Рост цен набирает обороты: что дорожает быстрее всего?

За год продукты подорожали на 2 процента, а услуги – на 8,6 процента, информирует Департамент статистики.

Как отмечает руководитель команды по статистике потребительских цен Лаури Вески, по сравнению с апрелем прошлого года наибольшее влияние на индекс оказали повышение стоимости медицинских услуг, продуктов питания, а также транспорт и расходы на жилье.

«В апреле изменились тарифы на медицинские услуги, что отразилось на индексе как в годовом, так и в месячном выражении. За год выросли цены почти во всех товарных группах и услугах. Опять выделяются одежда и обувь – они стали дешевле на 4,5 процента», – дополняет картину Вески.

По сравнению с мартом наибольшее влияние на апрельский индекс оказали подорожание медицинских услуг и продуктов питания и безалкогольных напитков, которые выросли в цене соответственно на 9,2 и 1,9 процента.

В то же время на индекс повлияло снижение расходов на жилье: арендная плата упала на 1,2 процента, стоимость электроэнергии – на 6,8 процента, газа – на 7,5 процента.

Продукты питания в апреле по сравнению с мартом в целом подорожали на 1,9 процента.

Больше всего на общую картину повлияло снижение цен на мясо и мясные продукты (-3,2 процента), а также на сыр и яйца – на 3,4 и 2,9 процента соответственно.

Зато фрукты подорожали на 7,3 процента, а овощи – на 3,1 процента.