В Индии стартуют продажи настоящего эстонского пива

На полках индийских магазинов появится настоящее эстонское пиво - Saku Originaal, Saku Kuld, Rock IPA и Saku On Ice.

Первая партия товаров должна поступить в продажу во второй половине июля.

Основными экспортными рынками Saku Õlletehas традиционно остаются страны Балтийского региона и другие государства Европы.

На протяжении многих лет Saku экспортирует свою продукцию в Исландию, Германию, на Кипр, в Грецию, Испанию и Словакию, а также в более удалённые страны, такие как Объединённые Арабские Эмираты, Китай и Австралию.

В прошлом году компания добавила в число новых экспортных направлений Мальту, Румынию, а также Японию, где проживает 130 миллионов человек.

По словам руководителя экспортного отдела Saku Õlletehas Маргуса Мазинга, сотрудничество с индийскими партнерами началось с бизнес-поездки, организованной Фондом развития предпринимательства и инноваций (EIS).

«Визит в Индию был во многом инициативой эстонских производителей продуктов питания и напитков, воплотить которую в жизнь помог EIS. В декабре прошлого года мы посетили в рамках бизнес-миссии Мумбаи и Нью-Дели, и благодаря насыщенной программе и тщательной подготовке нам удалось встретиться с различными компаниями, что и стало началом партнёрства с местным дистрибьютором Oberoi», – рассказывает Мазинг.

По словам основателя компании-дистрибьютора напитков HS Oberoi Spirits Private Limited Манвира Сингха Обероя, их цель – выводить на индийский рынок высококлассные международные бренды.

«Сотрудничество с таким брендом, как Saku, имеющим давние традиции пивоварения, для нас знаковый шаг к достижению этой цели. Наше партнёрство – это не только коммерческий успех, но и отражение углубляющегося двустороннего сотрудничества между Эстонией и Индией», – отмечает Оберой.