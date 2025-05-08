РАЙНЕР САКС Ситуация для России очень неловкая, и, естественно, ее реакция такова

Подтверждены пожары, возникшие после ударов дронов, на авиабазах Кубинка (под Москвой) и Шайковка (Калужская область). В Шайковке размещаются бомбардировщики Ту-22М3, а в Кубинке базируются различные типы самолетов, включая те, что готовятся к участию в параде 9 мая.

Ситуация складывается крайне неловко для России. Власти, предположительно через контролируемую утечку, передали в СМИ информацию о том, что президент отдал распоряжение определить цели в Киеве для нанесения ударов ракетами «Орешник». У Москвы фактически нет других способов сбалансировать информационную повестку, кроме как наносить ракетные удары по украинским городам, что для Киева не стало неожиданностью. Остается вопрос: какого масштаба атаку способна организовать Россия в нынешних условиях.

В марте и апреле украинская армия успешно атаковала российские арсеналы. Также появилась информация, что в одном из захваченных хранилищ были ракеты «Кинжал». С тех пор Россия больше не использовала эти ракеты для ударов по Украине. В последние дни, помимо иранских дронов, использовались отдельные баллистические ракеты, но масштабные ракетные удары наносятся редко. Некоторые прототипы ракеты «Орешник» вероятно еще есть в России, и теоретически такой удар возможен, хотя маловероятен. Сейчас Россия, скорее, пытается оказать давление на Украину, призывая ее согласиться на трехдневное перемирие, и еще вчера российские чиновники заявили, что предложение о перемирии остается в силе.