РАЙНЕР САКС Ситуация для России очень неловкая, и, естественно, ее реакция такова

Ситуация крайне неловкая для России, и российские власти распространили в СМИ, якобы в виде утечки, информацию о том, что президент поручил определить цели в Киеве для ракетного удара с применением «Орешника», пишет эксперт по вопросам безопасности Райнер Сакс.
В Москву прибывают иностранные гости, участвующие в мероприятиях 9 мая. Украинские атаки с помощью дронов вызвали серьезные перебои в воздушном сообщении России, однако главы государств, решившие все же приехать, будут доставлены в Москву без препятствий. Тем более что таких гостей не так уж много. Согласно информации, опубликованной российскими властями, основное внимание при приглашениях было уделено Азии - среди гостей можно увидеть лидеров Монголии, Вьетнама и Лаоса, что напоминает скорее о давно прошедших временах. Россия старается с помощью этого мероприятия продемонстрировать отсутствие дипломатической изоляции, однако из всех приглашенных по-настоящему значимыми являются только лидеры Китая и Бразилии. Именно они придают мероприятию хоть какую-то серьезность с международной точки зрения в глазах российских граждан.
Накануне президент России подписал договор о стратегическом партнерстве с президентом Венесуэлы. Этот шаг представляет собой визуальное укрепление антагонистической позиции России по отношению к США и должен продемонстрировать способность России расширять свои глобальные амбиции.
Позавчерашние удары украинских дронов пришлись по крайне важным с военной точки зрения объектам. На заводе в Саранске, где вспыхнул пожар, производились волоконно-оптические кабели - важнейший компонент для управления ударными беспилотниками. В Тульской области был поражен оборонный завод, где изготавливаются реактивные системы залпового огня. Также есть информация о повреждении другого предприятия в Туле, где ведутся разработки высокоточного оружия для нужд российской армии.
Подтверждены пожары, возникшие после ударов дронов, на авиабазах Кубинка (под Москвой) и Шайковка (Калужская область). В Шайковке размещаются бомбардировщики Ту-22М3, а в Кубинке базируются различные типы самолетов, включая те, что готовятся к участию в параде 9 мая.
Ситуация складывается крайне неловко для России. Власти, предположительно через контролируемую утечку, передали в СМИ информацию о том, что президент отдал распоряжение определить цели в Киеве для нанесения ударов ракетами «Орешник». У Москвы фактически нет других способов сбалансировать информационную повестку, кроме как наносить ракетные удары по украинским городам, что для Киева не стало неожиданностью. Остается вопрос: какого масштаба атаку способна организовать Россия в нынешних условиях.
В марте и апреле украинская армия успешно атаковала российские арсеналы. Также появилась информация, что в одном из захваченных хранилищ были ракеты «Кинжал». С тех пор Россия больше не использовала эти ракеты для ударов по Украине. В последние дни, помимо иранских дронов, использовались отдельные баллистические ракеты, но масштабные ракетные удары наносятся редко. Некоторые прототипы ракеты «Орешник» вероятно еще есть в России, и теоретически такой удар возможен, хотя маловероятен. Сейчас Россия, скорее, пытается оказать давление на Украину, призывая ее согласиться на трехдневное перемирие, и еще вчера российские чиновники заявили, что предложение о перемирии остается в силе.
Вчера днем в СМИ появились сообщения о российских дроновых ударах по Украине и перемещении украинских дронов по территории России. Россия атаковала иранскими дронами энергетическую инфраструктуру в Полтавской области, в некоторых районах области пропало электричество. Вечером того же дня сообщалось о движении украинских дронов в нескольких районах вокруг Москвы. Российское предложение о трехдневном перемирии должно было вступить в силу с 8 мая. Пока в СМИ не сообщается о том, что украинские или российские дроны вылетали после указанной даты.
Ситуация на фронтах
На фронтах количество атак российских войск несколько увеличилось по сравнению с позавчерашним днем, однако в целом интенсивность наступлений оставалась на уровне предыдущих дней.
- На Курском, Сумском и Белгородском направлениях российские подразделения ответили на украинские атаки контрнаступлениями, однако добиться успеха им не удалось.
- На Харьковском направлении активность российских атак оставалась высокой, но улучшить свои позиции им не удалось.
- На Купянском и Лиманском направлениях активность российских войск немного возросла, но атаки не принесли результатов. На Сиверском направлении российские войска активнее атаковали украинские позиции. Сообщения от российских источников о небольших успехах их войск вызывают сомнения.
- Атаки российских войск на Часов Яр снова активизировались, но изменений на линии фронта не произошло. В Торецке и его окрестностях российские войска также увеличили активность, но линия фронта осталась неизменной.
- На Покровском направлении продолжается интенсивное наступление. Появились сообщения о трудностях украинских войск на востоке от Покровска (в районе между Торецком и Покровском), где они утратили несколько позиций, однако российские войска не смогли значительно продвинуться.
- На юго-западе от Донецка российские войска также активно атакуют, и им удалось немного улучшить свои позиции в одном из пунктов.
- На южном фронте российские войска активнее атаковали в районе Орехова. Также была проведена атака на украинские позиции в районе островов на Днепре.
Сообщения Генштаба ВСУ пока не позволяют сделать вывод, завершила ли российская армия активные боевые действия в полночь. Судя по имеющимся сообщениям, по крайней мере на некоторых направлениях перестрелки продолжались, однако более точно ситуацию можно будет оценить только вечером.