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Репортаж Родители школьников и волостные чиновники: слезы против буквы закона

Перевод: Вера Копти
Председатель административной коллегии Государственного суда Иво Пилвинг посчитал спор о законности закрытия школ в Ляэнеранна настолько важным, что вынес рассмотрение на открытое заседание в Тарту, на Тоомемяги.
Председатель административной коллегии Государственного суда Иво Пилвинг посчитал спор о законности закрытия школ в Ляэнеранна настолько важным, что вынес рассмотрение на открытое заседание в Тарту, на Тоомемяги. Фото: Kristjan Teedema

Коллегия по административным делам Государственного суда в течение шести часов слушала на открытом заседании в Тарту аргументы как адвокатов родителей, так и представителей волостной управы Ляэнеранна - ведь спор затрагивает интересы всего общества.

Напомним: в 2023 году бывший волостной совет Лихула, ныне носящий название Ляэнеранна, решил закрыть начальную школу Метскюла, ликвидировать еще одну школу и преобразовать три основные школы в начальные. Родители подали иски, из пяти дел осталось три - по школам Метскюла, Виртсу и Коонга.

За несколько секунд до 10 утра председатель административной коллегии Государственного суда Иво Пилвинг объявил заседание открытым. В зале суда на Тоомемяги в Тарту яркие LED-лампы отбрасывают холодный свет, за окном деревья сияют молодой зеленой листвой - скоро они станут обычными, скучными, темно-зелеными.

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