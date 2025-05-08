Репортаж Родители школьников и волостные чиновники: слезы против буквы закона

Напомним: в 2023 году бывший волостной совет Лихула, ныне носящий название Ляэнеранна, решил закрыть начальную школу Метскюла, ликвидировать еще одну школу и преобразовать три основные школы в начальные. Родители подали иски, из пяти дел осталось три - по школам Метскюла, Виртсу и Коонга.