Сотрудники оперативно отреагировали, и ситуацию удалось быстро и контролируемо урегулировать. В связи с произошедшим в отношении заключенного будут применены дополнительные меры безопасности.

На прошлой неделе 61 человек успешно завершил срок, назначенный в рамках уголовного надзора. Из них 40 человек выполнили общественно полезные работы, отработав в общей сложности 2159 часов. Также 18 человек благополучно завершили срок поведенческого контроля.

На сегодняшний день в эстонских тюрьмах содержится 1618 заключенных - на 165 человек меньше, чем в это же время прошлого года. Из них 1282 - осужденные, 336 - находящиеся под стражей. Среди заключенных 1535 мужчин и 83 женщины, 27 отбывают пожизненное наказание, 4 - несовершеннолетние. В тюрьмах открытого типа наказание отбывают 213 человек.