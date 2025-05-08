В недельном обзоре тюремной службы стоит отметить одно происшествие в Вируской тюрьме: 2 мая, после судебного заседания, заключенный вышел из себя.
Сотрудники оперативно отреагировали, и ситуацию удалось быстро и контролируемо урегулировать. В связи с произошедшим в отношении заключенного будут применены дополнительные меры безопасности.
На прошлой неделе 61 человек успешно завершил срок, назначенный в рамках уголовного надзора. Из них 40 человек выполнили общественно полезные работы, отработав в общей сложности 2159 часов. Также 18 человек благополучно завершили срок поведенческого контроля.
На сегодняшний день в эстонских тюрьмах содержится 1618 заключенных - на 165 человек меньше, чем в это же время прошлого года. Из них 1282 - осужденные, 336 - находящиеся под стражей. Среди заключенных 1535 мужчин и 83 женщины, 27 отбывают пожизненное наказание, 4 - несовершеннолетние. В тюрьмах открытого типа наказание отбывают 213 человек.
Под уголовным надзором находятся 2852 человека, из них 65 - несовершеннолетние и 406 - в возрасте от 18 до 26 лет. К общественно полезным работам приговорены 825 человек. По состоянию на 5 мая под электронным надзором находятся 92 человека.