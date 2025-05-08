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Громкое уголовное дело по антикризисным кредитам: вина подозреваемых не была доказана

Перевод: Ева Ойжинская
Фото статьи
Фото: Kollaaž

Вчера было прекращено начатое во время коронавируса и впоследствии дошедшее до предъявления обвинения уголовное производство в отношении членов правления Фонда развития сельской жизни (MES) Рауля Розенберга и Мадиса Рейнупа.

Во время первой волны пандемии MES выдал предприятиям 86 миллионов евро антикризисных кредитов под очень низкий процент с целью поддержать эстонские сельскохозяйственные и аграрные компании. Однако аудит Государственного контроля, проведенный в 2021 году, а также журналистские расследования показали, что кредиты зачастую щедро выдавались и таким фирмам, которые имели мало отношения к сельскому хозяйству, не пострадали от кризиса или чьей единственной проблемой было то, что банк отказал им в кредите.

У 14 компаний, получивших кредиты, во время кризиса оборот не только не снизился, а, наоборот, вырос. Причем это было вполне понятно по финансовым данным, которые MES предоставили сами компании. При этом MES отказал некоторым другим соискателям кредитов, не объяснив причин отказа. «Работа MES не обеспечивает прозрачности и не гарантирует равное отношение к заявителям», - подчеркнул государственный контролер Янар Хольм.

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