Громкое уголовное дело по антикризисным кредитам: вина подозреваемых не была доказана

Во время первой волны пандемии MES выдал предприятиям 86 миллионов евро антикризисных кредитов под очень низкий процент с целью поддержать эстонские сельскохозяйственные и аграрные компании. Однако аудит Государственного контроля, проведенный в 2021 году, а также журналистские расследования показали, что кредиты зачастую щедро выдавались и таким фирмам, которые имели мало отношения к сельскому хозяйству, не пострадали от кризиса или чьей единственной проблемой было то, что банк отказал им в кредите.