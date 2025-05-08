Кем был нацистский пропагандист «Лорд Хо-Хо» и почему во время Второй мировой войны его слушали миллионы британцев

28 мая — через 20 дней после подписания безоговорочной капитуляции Германии (и через пять после ареста Дёница) — два офицера британской военной разведки обнаружили Джойса собирающим под Фленсбургом дрова. Они занимались розыском военных преступников и получили информацию о некой «британской паре», недавно переехавшей в коттедж в этом районе.

Услышав знакомый голос, один из офицеров, лейтенант Джеффри Перри, спросил у мужчины, не Джойс ли он. Вместо ответа Джойс полез рукой в задний карман.

Решив, что тот тянется за оружием, Перри выстрелил первым — и ранил его в ногу. Однако, как выяснилось, оружия у Джойса не было: из кармана он пытался достать и показать офицерам фальшивый паспорт.

Почему Джойса признали виновным в госизмене?



В сентябре 1945 года Джойс был самолетом доставлен в Британию, чтобы предстать там перед судом.

Из трех предъявленных подсудимому обвинений два были с Джойса сняты, однако по третьему — «государственная измена путем присоединения к врагу за пределами Соединенного Королевства (в Германии), в нарушение принятого в 1351 году закона о госизмене» — его признали виновным.

Свою защиту в суде Джойс строил на том, что никогда не был британском подданным — а следовательно, и соблюдать верность британской короне его ничто не обязывало.

Тем не менее возглавлявшему на процессе сторону обвинения генеральному прокурору Хартли Шокроссу удалось убедить лондонский суд, что с 1939 по 1940 год Джойс жил в Германии по британскому паспорту, то есть формально под протекцией британских властей, и имел полное право обратиться к ним за помощью. А следовательно, и сам — в свою очередь — должен был хранить верность британской короне.

В своем последнем слове Джойс заявил: «Смертью своей, как и своей жизнью, я бросаю вызов евреям, ставшим причиной прошедшей войны, и силам тьмы, которые они воплощают. Я горжусь тем, что могу умереть за свои идеалы, и мне очень жаль сыновей Британии, погибших неизвестно за что».

3 января 1946 Джойс был повешен в лондонской тюрьме Уондсворт и похоронен там же, в безымянной могиле.