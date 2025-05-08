КОЛОНКА СОБОЛЕВА Если Хельме так дико боится, то почему бы не поехать на парад в Москву?

Глава EKRE Мартин Хельме продолжает остро критиковать правительство за слова о принципиальной готовности к отправке эстонских военных в состав сил сдерживания в Украине. Павел Соболев напоминает, что эти силы пока еще никто не формирует, и настаивает, что политическая воля к участию в них не ослабляет, а укрепляет безопасность Эстонии.
Еще на прошлой неделе, сразу после того, как представители правительства заявили о принципиальной готовности Эстонии к отправке эстонских военных в силы сдерживания в Украине в случае достижения мирного соглашения, глава партии EKRE - и ее фракции в Рийикогу - Мартин Хельме стал подвергать в соцсетях эти сигналы острейшей критике. В своих гневных записях с соцсетях он настаивал, что речь идет чуть ли не о провоцировании России на нападение на Эстонию.
Вчера в рамках правительственного инфочаса в парламенте у Мартина Хельме появилась возможность высказать в лицо премьер-министру Кристену Михалу все, что он по этому поводу думает. Михалу, однако, для того, чтобы ответить на поток упреков в безответственной политике, не пришлось придумывать ничего специального: оказалось достаточным повторить все то, что уже говорилось правительством при его «выходе к общественности» с уведомлением о соответствующих амбициях.
Пока что речь идет об абстракции
Сказанные на прошлой неделе слова Михала, в тот же день поддержанные министрами обороны и иностранных дел - Ханно Певкуром и Маргусом Цахкна, касались вероятных действий Эстонии в ситуации, которая, положа руку на сердце, не выглядит достижимой в обозримом будущем. Речь шла о возможности подписания договора о прекращении военных действий на устраивающих Украину условиях, среди которых было бы и направление в Украину европейских миротворцев.
Россия пока не проявляет ни малейших признаков готовности к такому компромиссу, так что «хлесткое» заявление Михала по существу описывало действия Эстонии в обстоятельствах, которые могут сложиться только при развитии военных действий в благоприятную для Украины и ее союзников сторону.
Иными словами, все это станет возможным тогда, когда Россия окажется на переговорах в слабой позиции, и сама будет заинтересована в прекращении огня. Разумеется, это может произойти под воздействием не только украинских успехов на фронтах, но и, допустим, усиления давления администрацией Трампа на Путина.
Поэтому если озвученные Михалом планы и заслуживают каких-то претензий в части их недостаточной весомости, то эти претензии могут быть, скорее, таковы, что в действительности такое обещание - это сейчас больше моральная, а не фактическая поддержка Украины. Плюс ко всему, еще и очень осторожная, потому что эстонские министры очень четко говорят, что в Украине может оказаться небольшое количество эстонских миротворцев только в том случае, если там же окажется очень значительное количество британских и французских военных.
Принцип страхового полиса
Таким образом, приводимые тем же Кристеном Михалом параллели с направлением эстонских миротворцев в Ирак и другие горячие точки совершенно логичны и правомерны. В этом случае речь тоже шла бы о принадлежности к очень могущественной коалиции, собственный вклад Эстонии в миссию каковой среди прочего будет работать и как страховой полис, дающий Эстонии гарантии, что эта коалиция придет на помощь и Эстонии, если вдруг такая помощь понадобится.
Дополнительной ценностью такой миссии для Эстонии стало бы «верховодство» в «коалиции желающих» именно французских и британских сил, раз уж мы сейчас все чаще и беспокойнее ставим под сомнение, что свои союзнические обязательства по НАТО перед нами выполнят в критической ситуации США. В этом смысле плотное вставание плечом к плечу с французами и британцами выглядит даже более полезным.
В чем абсолютно прав Мартин Хельме в своих гневных эскападах, так это в том, что в случае направления эстонских военных в Украину их вклад в поддержание мира точно не будет решающим. Да, точно также он не был решающим - при всем профессионализме и отваге эстонских военных - и в том же Ираке, но при этом он автоматически «укрупнял» Эстонию в западной системе коллективной безопасности и давал ей очень важное и обоснованное чувство защищенности.
Точь-в-точь по этой же логике мы должны признать, что направление эстонских миротворцев в Украину поможет Эстонии даже куда больше, чем Украине.
Кого же Хельме видит главными союзниками Эстонии?
Совершенно очевидно, что Мартин Хельме так не считает, и что в его картине мира Лондон или Париж совершенно точно «не впрягутся» за Эстонию, если Россия решит на нас напасть. Однако очень показательно, что в тех самых разъяренных постах в фейсбуке, написанных им в последние дни, в которых он обвиняет правительство Партии реформ и «Ээсти 200» в безрассудстве, он делает акцент на том, что и из США получены четкие сигналы, что американцы не будут участвовать в разрешении никаких новых военных кризисов в Европе.
Тут очень важно, что Мартин Хельме говорит об этих сигналах словно как о каком-то атмосферном явлении, возникающем как бы в режиме «само по себе». Правда жизни, однако, в том, что эти сигналы подает кумир семьи Хельме, действующий президент США Дональд Трамп, посещение Мартином Хельме инаугурации которого приросло чертами едва ли не религиозного паломничества.
Нигде и ни разу Мартин Хельме не сказал в последние пару месяцев, что Трамп его в чем-то разочаровал, из чего мы можем сделать вывод, что те самые описанные сигналы от Трампа он воспринимает как позитивные.
Эти сигналы, повторюсь, состоят в том, что «если что», Америка «нам не поможет». Мартин Хельме, конечно, говорит, что в нашей ситуации с безопасностью мы не имеем права отправлять Украине ни единого солдата и не единого боекомплекта, потому что, мол, с таким соседом нам они нужны самим, но в то же самое время он достаточно четко проговаривает, что в случае военного конфликта с Россией Эстония выглядит обреченной. Может быть, если нам не собираются помогать США, нам стоит тогда, по мнению Хельме, уповать на военную помощь каких-то других союзников?
Увы, похоже, что это совсем не так. Тоже в последние дни Мартин Хельме успел как следует поглумиться над неудачным для Фридриха Мерца первым туром голосования по его кандидатуре в Бундестаге. Глава EKRE высказался о коалиции ХДС/ХСС и СДПГ как о примере извращения, и указал на позорность невключения в коалицию «Альтернативы для Германии», силы, которая хочет сломать - по Мартину Хельме - нынешний порочный миропорядок.
Итак, Мартину Хельме хотелось бы видеть АдГ в правительстве Германии, все мы знаем, как лояльна эта партия к Путину, так что Мартин Хельме явно не видит в Германии ту силу, которая помогла бы нам защититься от возможной путинской агрессии.
Есть свое неравнодушное мнение у Мартина Хельме и относительно свежих местных выборов в Британии. Британская «партия реформ», Reform UK, в отличие от эстонской, Хельме очень нравится, и воодушевление ее нынешним успехом, кажется, позволяет главе EKRE счастливо различать будущего британского премьера в Найджеле Фараже, еще одном «сломщике» современного мироуложения.
Ну, подозревать Фаража в интересе к военной защите от России соседних к ней стран было бы даже не наивно, а абсурдно.
Не союзники, а примеры для подражания?
Так на каких же для Эстонии, в конце концов, союзников рассчитывает Мартин Хельме в мире, где Россия - с чем он, кажется, не спорит - представляет ужасную угрозу? Если действовать методом исключения (хотя можно и сэкономить время, и назвать напрашивающиеся варианты сразу), то вроде бы не останется никого уместнее, чем Словакия и Венгрия, хотя это будут уже, пожалуй, не столько союзники, сколько «поведенческие модели».
Кстати, прямо сейчас, а не в каком-то абстрактном будущем, правительство Кристена Михала осуществляет меру, которую страшный сосед Эстонии может четко квалифицировать как враждебную по отношению к нему. Всем известно, какое сакральное значение Кремлем придается дате 9 мая и военному параду, так что закрытие эстонского неба для пролета на этот парад самолета с Робертом Фицо - это практически тоже прямое «участие в конфликте».
Если в действительности т. н. «политика умиротворения» диктатора, на разумности которой настаивают «путинферштееры» во многих странах Европы (правда, у власти в границах ЕС они находятся пока только в двух), партии EKRE кажется оптимальной формой «сдерживания русского медведя» и для Эстонии, то, в принципе, наверное, Мартину Хельме стоило бы сейчас «предъявить» Михалу и ситуацию с Фицо. Но тут Мартину Хельме следует учитывать, что автоматически и к нему самому может возникнуть вопрос: а почему бы ему уж тогда - вослед за ротондом Капитолия - было бы не найти завтра дорогу и на Красную площадь.