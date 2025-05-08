КОЛОНКА СОБОЛЕВА Если Хельме так дико боится, то почему бы не поехать на парад в Москву?

Иными словами, все это станет возможным тогда, когда Россия окажется на переговорах в слабой позиции, и сама будет заинтересована в прекращении огня. Разумеется, это может произойти под воздействием не только украинских успехов на фронтах, но и, допустим, усиления давления администрацией Трампа на Путина.

Премьер-министр Кристен Михал и министр иностранных дел Маргус Цахкна. Фото: Mihkel Maripuu

Поэтому если озвученные Михалом планы и заслуживают каких-то претензий в части их недостаточной весомости, то эти претензии могут быть, скорее, таковы, что в действительности такое обещание - это сейчас больше моральная, а не фактическая поддержка Украины. Плюс ко всему, еще и очень осторожная, потому что эстонские министры очень четко говорят, что в Украине может оказаться небольшое количество эстонских миротворцев только в том случае, если там же окажется очень значительное количество британских и французских военных.

Принцип страхового полиса

Таким образом, приводимые тем же Кристеном Михалом параллели с направлением эстонских миротворцев в Ирак и другие горячие точки совершенно логичны и правомерны. В этом случае речь тоже шла бы о принадлежности к очень могущественной коалиции, собственный вклад Эстонии в миссию каковой среди прочего будет работать и как страховой полис, дающий Эстонии гарантии, что эта коалиция придет на помощь и Эстонии, если вдруг такая помощь понадобится.