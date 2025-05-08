Снукер надеется пробиться на Олимпиаду при поддержке Китая

И помощь ожидают как раз оттуда, откуда ее мало кто ждал, – из Китая. Как известно, несколько дней назад чемпионом мира по снукеру стал 28-летний китаец Чжао Синтун, и это важное событие для развития этого вида спорта. Он стал первым китайским снукеристом, завоевавшим мировой титул, в финале он одержал победу над Марком Уильямсом.

Глава Всемирной федерации бильярда и снукера Джейсон Фергюсон считает, что успех Чжао открывает новые перспективы для этого спорта, особенно в Азии, но и в мире в целом. Именно поэтому делается ставка на Олимпиаду 2032 года.

«Если говорить реалистично, наша главная цель – Австралия. Популярность снукера и тот факт, насколько важен Китай для Международного олимпийского комитета, должны привести к тому, что кто-то скажет: теперь настал черед снукера», – сказал Фергюсон в интервью BBC.

Чжао – персона неоднозначная, поскольку в прошлом и позапрошлом году он отбывал 20-месячную дисквалификацию за участие в скандале с договорными матчами. В общей сложности наказание получили десять китайских игроков.