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ЧМ по хоккею Смотрите матч Германии и Чехии, продолжится ли победная серия чехов?

С 9 по 25 мая в Швеции и Дании проходит чемпионат мира по хоккею с шайбой, в котором принимают участие лучшие команды мира. Kanal 7 эксклюзивно показывает эстонским любителям спорта 30 матчей. Предлагаем присоединиться к трансляции матча Германия-Чехия, начало в 17.20.

В первых пяти турах группового турнира Чехия выиграла все матчи (правда, один из них в овертайме), а вот у хоккеистов Германии было три победы и два поражения.

Чехи уже решили вопрос выхода в восьмерку лучших, Германии же еще нужно бороться за это право.

Игру комментируют Олексий Лубнин и Николай Мамаджанов.

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