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ЧМ по хоккею Смотрите битву Канады и Финляндии, пока канадцы очков не теряли

С 9 по 25 мая в Швеции и Дании проходит чемпионат мира по хоккею с шайбой, в котором принимают участие лучшие команды мира. Kanal 7 эксклюзивно показывает эстонским любителям спорта 30 матчей. Предлагаем присоединиться к трансляции матча Канада-Финляндия, начало в 21.20.

В первых пяти турах группового турнира Канада выиграла все матчи, а вот у хоккеистов Финляндии было четыре победы (одна в овертайме) и одно поражение.

Таким образом, у канадцев - 15 очков, у финнов - 11.

Игру комментируют Олексий Лубнин и Николай Мамаджанов.

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