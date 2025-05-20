ЧМ по хоккею Не пропустите сражение Латвии и Австрии за попадание в четвертьфинал!

С 9 по 25 мая в Швеции и Дании проходит чемпионат мира по хоккею с шайбой, в котором принимают участие лучшие команды мира. Kanal 7 эксклюзивно показывает эстонским любителям спорта 30 матчей. Предлагаем присоединиться к трансляции матча Латвия-Австрия, начало игры - в 13.20.
После шести туров Латвия с 9 очками занимает четвертое место в группе A, Австрия идет шестой с 7 очками, но в случае победы в последнем туре может обойти латвийскую команду и выйти на четвертое место, дающее право сыграть в четвертьфинале.
Таким образом, сегодняшний матч можно назвать сражением за выход в плей-офф.
Комментируют трансляцию Николай Мамаджанов и Дмитрий Пютсепп.
Standings provided by Sofascore