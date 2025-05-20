ЧМ по хоккею Смотрите игру Чехии и США, обе команды точно сыграют в плей-офф

С 9 по 25 мая в Швеции и Дании проходит чемпионат мира по хоккею с шайбой, в котором принимают участие лучшие команды мира. Kanal 7 эксклюзивно показывает эстонским любителям спорта 30 матчей. Предлагаем присоединиться к трансляции матча Чехия-США, начало игры - в 17.20.
И сборная Чехии, и сборная США уже гарантировали себе выход в четвертьфинал, но более высокое место в групповом турнире дает шансы получить более легкого соперника на первой стадии плей-офф.
Перед последним туром сборная Чехии лидирует в группе B с 17 очками, сборная США, имеющая 14 очков, занимает третью позицию.
Комментируют трансляцию Алексей Коханенко и Олексий Лубнин.
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