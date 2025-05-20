ЧМ по хоккею Швеция против Канады: матч лидеров группы А

И сборная Канады, и сборная Швеции уже гарантировали себе выход в четвертьфинал, но более высокое место в групповом турнире дает шансы получить более легкого соперника на первой стадии плей-офф. Поэтому борьба за первое место в группе будет наверняка вовсе не формальной.

Шведы выиграли все шесть поединков турнира, а вот Канада после пяти побед потерпела в понедельник вечером поражение от Финляндии со счетом 1:2.

Для того, чтобы занять первое место в группе A, канадцам нужно выиграть у шведов в основное время матча.

Комментируют трансляцию Алексей Коханенко и Дмитрий Пютсепп.