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ЧМ ПО ХОККЕЮ Смотрите в прямом эфире: сможет ли Австрия дать в четвертьфинале бой Швейцарии?

С 9 по 25 мая в Швеции и Дании проходит чемпионат мира по хоккею с шайбой, в котором принимают участие лучшие команды мира. Kanal 7 эксклюзивно показывает эстонским любителям спорта 30 матчей. Предлагаем присоединиться к трансляции четвертьфинального матча Швейцария-Австрия, начало игры - в 17.20.

В четвертьфинальной игре Швейцария-Австрия явными фаворитами выглядят швейцарцы, занявшие первое место в группе B с 19 очками. Швейцария выиграла шесть поединков групповой стадии, уступив лишь в одном (причем в овертайме).

Сборная Австрии финишировала четвертой в группе A c 10 очками, вслед за сборными Канады, Швеции и Финляндии. Австрийцы лишь на очко опередили в борьбе за последнюю путевку в плей-офф команду Латвии.

Победитель этой пары сыграет в полуфинале с победителем четвертьфинала Канада-Дания.

Комментируют игру Алексей Коханенко и Дмитрий Пютсепп.

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