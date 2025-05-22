ЧМ ПО ХОККЕЮ Смотрите в прямом эфире: сможет ли Австрия дать в четвертьфинале бой Швейцарии?

С 9 по 25 мая в Швеции и Дании проходит чемпионат мира по хоккею с шайбой, в котором принимают участие лучшие команды мира. Kanal 7 эксклюзивно показывает эстонским любителям спорта 30 матчей. Предлагаем присоединиться к трансляции четвертьфинального матча Швейцария-Австрия, начало игры - в 17.20.
В четвертьфинальной игре Швейцария-Австрия явными фаворитами выглядят швейцарцы, занявшие первое место в группе B с 19 очками. Швейцария выиграла шесть поединков групповой стадии, уступив лишь в одном (причем в овертайме).
Сборная Австрии финишировала четвертой в группе A c 10 очками, вслед за сборными Канады, Швеции и Финляндии. Австрийцы лишь на очко опередили в борьбе за последнюю путевку в плей-офф команду Латвии.
Победитель этой пары сыграет в полуфинале с победителем четвертьфинала Канада-Дания.
Комментируют игру Алексей Коханенко и Дмитрий Пютсепп.