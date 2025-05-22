ЧМ ПО ХОККЕЮ Не пропустите: Канада и Дания поспорят за выход в полуфинал

С 9 по 25 мая в Швеции и Дании проходит чемпионат мира по хоккею с шайбой, в котором принимают участие лучшие команды мира. Kanal 7 эксклюзивно показывает эстонским любителям спорта 30 матчей. Предлагаем присоединиться к трансляции четвертьфинального матча Канада-Дания, начало игры - в 21.20.
Канада на групповой стадии заняла первое место в группе А с 19 очками. Сборная Канады выиграла шесть матчей групповой стадии, уступив лишь в одном (причем в овертайме).
Сборная Дании финишировала четвертой в группе B c 11 очками, вслед за сборными Швейцарии, США и Чехии. Датчане лишь на очко опередили в борьбе за последнюю путевку в плей-офф команду Германии.
Комментируют игру Олексий Лубнин и Николай Мамаджанов.