ЧМ ПО ХОККЕЮ Не пропустите: в первом полуфинале сразятся Швеция и США!

С 9 по 25 мая в Швеции и Дании проходит чемпионат мира по хоккею с шайбой, в котором принимают участие лучшие команды мира. Kanal 7 эксклюзивно показывает эстонским любителям спорта 30 матчей. Предлагаем присоединиться к трансляции полуфинального матча Швеция-США, начало игры - в 15.20.