ЧМ ПО ХОККЕЮ Не пропустите: в первом полуфинале сразятся Швеция и США!

С 9 по 25 мая в Швеции и Дании проходит чемпионат мира по хоккею с шайбой, в котором принимают участие лучшие команды мира. Kanal 7 эксклюзивно показывает эстонским любителям спорта 30 матчей. Предлагаем присоединиться к трансляции полуфинального матча Швеция-США, начало игры - в 15.20.
Сборная Швеции в четвертьфинале со счетом 5:2 выиграла у чехов, а американцы нанесли поражение с таким же счетом финнам.
На групповой стадии сборная Швеции заняла второе место в подгруппе A, набрав 18 очков и на одно очко отстав от канадцев.
Американцы с 17 очками были вторыми в подгруппе B, отстав на два очка от Швейцарии.
Комментируют игру Алексей Коханенко и Дмитрий Пютсепп.