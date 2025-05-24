ЧМ ПО ХОККЕЮ Смотрите в прямом эфире: в битве за выход в финал сойдутся Швейцария и Дания!

Сборная Швейцарии в четвертьфинале со счетом 6:0 разгромила Австрию. Дания же преподнесла в четвертьфинальной стадии невероятную сенсацию, обыграв со счетом 2:1 Канаду.

На групповой стадии сборная Швейцарии выиграла подгруппу B c 19 очками, на два очка оторвавшись от американцев и чехов. Команда Дании финишировала в этой же группе четвертой с 11 очками, лишь на очко опередив в борьбе за выход в плей-офф сборную Германии.