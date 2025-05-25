ЧМ по хоккею Предлагаем посмотреть матч за бронзовые медали: Дания постарается дать бой Швеции!

С 9 по 25 мая в Швеции и Дании проходит чемпионат мира по хоккею с шайбой, в котором принимают участие лучшие команды мира. Kanal 7 эксклюзивно показывает эстонским любителям спорта 30 матчей. Предлагаем присоединиться к трансляции матча за третье место Дания-Швеция, начало игры - в 16.20.