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ЧМ по хоккею Предлагаем посмотреть матч за бронзовые медали: Дания постарается дать бой Швеции!

С 9 по 25 мая в Швеции и Дании проходит чемпионат мира по хоккею с шайбой, в котором принимают участие лучшие команды мира. Kanal 7 эксклюзивно показывает эстонским любителям спорта 30 матчей. Предлагаем присоединиться к трансляции матча за третье место Дания-Швеция, начало игры - в 16.20.

Сборная Швеции в четвертьфинале выиграла у чехов со счетом 5:2, но в полуфинале уступила сборной США со счетом 2:6.

Датчане в четвертьфинале сенсационно выиграли у Канады — 2:1, но в полуфинале разгромно уступили Швейцарии — 0:7.

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