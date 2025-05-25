Skip to footer
Вс, 25.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

ЧМ по хоккею Насладитесь финальной игрой: титул чемпионов мира разыграют Швейцария и США! (1)

С 9 по 25 мая в Швеции и Дании проходит чемпионат мира по хоккею с шайбой, в котором принимают участие лучшие команды мира. Kanal 7 эксклюзивно показывает эстонским любителям спорта 30 матчей. Предлагаем присоединиться к трансляции финальной игры Швейцария-США, начало матча - в 21.20.

Сборная США выиграла в четвертьфинале у Финляндии со счетом 5:2, а в полуфинале нанесла поражение шведам — 6:2.

Швейцария в четвертьфинале сокрушила Австрию со счетом 6:0, а в полуфинале еще более крупно выиграла у Дании — 7:0.

Комментарии (1)

Ключевые слова

Наверх