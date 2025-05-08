Множество массажисток обвинили знаменитого американского спортсмена в домогательствах

35-летний Такер присоединился к «Балтимор Рэйвенс» как раз в 2012 году. Как сообщает Sports Illustrated, все массажистки, выдвинувшие обвинения в его адрес, работают в районе Балтимора. Такер отвергает все обвинения.

Изначально руководство «Рэйвенс» заявило, что будет ждать окончания расследования NFL, однако затем приняло решение разорвать контракт с Такером.

В чем же именно обвиняют Такера? По словам женщин-массажисток, Такер демонстрировал им свои половые органы, которые во время сеансов зачастую находились в состоянии эрекции. Он просил массировать внутреннюю сторону бедер. По утверждению нескольких массажисток, Такер неприлично прикасался к ним во время процедур.