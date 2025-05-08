Множество массажисток обвинили знаменитого американского спортсмена в домогательствах

Клуб Национальной футбольной лиги («НФЛ») «Балтимор Рэйвенс» уволил самого результативного кикера в истории лиги Джастина Такера после того, как шестнадцать массажисток сообщили, что спортсмен домогался их в период с 2012 по 2016 год.
35-летний Такер присоединился к «Балтимор Рэйвенс» как раз в 2012 году. Как сообщает Sports Illustrated, все массажистки, выдвинувшие обвинения в его адрес, работают в районе Балтимора. Такер отвергает все обвинения.
Изначально руководство «Рэйвенс» заявило, что будет ждать окончания расследования NFL, однако затем приняло решение разорвать контракт с Такером.
В чем же именно обвиняют Такера? По словам женщин-массажисток, Такер демонстрировал им свои половые органы, которые во время сеансов зачастую находились в состоянии эрекции. Он просил массировать внутреннюю сторону бедер. По утверждению нескольких массажисток, Такер неприлично прикасался к ним во время процедур.
«Иногда принимать решения особенно тяжело, и это как раз один из таких случаев. Джастин вписал в историю "Рэйвенс" много незабываемых моментов, мы благодарны ему за вклад в команду. Он был одним из лучших кикеров последнего десятилетия. Желаем ему и его семье всего наилучшего на следующем жизненном этапе», - заявил генеральный менеджер клуба Эрик ДеКоста.