Из трубы Сикстинской капеллы вновь пошел черный дым. Новое голосование по кандидатуре папы Римского не принесло результата

В четверг утром кардиналы, собравшиеся на конклав в Сикстинской капелле в Ватикане, провели еще два раунда голосования по кандидатурам на пост главы Римско-католической церкви, пишет Би-би-си.
Около 11:00 утра по местному времени из трубы на крыше капеллы пошел черный дым, означающий, что выбрать понтифика пока не удалось.
Для избрания папы римского требуется большинство в две трети голосов, в данном случае не менее 89. Всего в конклаве участвует 133 кардинала со всего мира.
Каждый день может проходить до четырех раундов голосования, сообщал Ватикан.
Белый дым из трубы Сикстинской капеллы, который сопровождается звоном колоколов, возвещает об избрании нового папы римского.
Обычно новый понтифик появляется на балконе, выходящем на площадь Святого Петра, в течение часа после своего избрания.
Утром на площади уже собрались сотни верующих и просто любопытствующих, ожидая избрания нового главы Римско-католической церкви.
Историк папства и профессор средневековой истории в Университете Рединга Ребекка Рист в интервью Би-би-си высказала мнение, что папа будет избран к субботе.
«Я думаю, что в данный момент церковь понимает, что ей нужно объединить людей, что она не хочет выглядеть расколотой, - сказала Рист. - Так что я подозреваю, что мы получим решение к субботе».
Крупнейший конклав
Кардиналы собрались для участия в конклаве, который был созван после смерти папы римского Франциска 21 апреля.
На протяжении истории конклавы длились от нескольких дней до нескольких месяцев - в зависимости от степени разногласий по поводу кандидатов на Святой Престол.
В последние годы процесс занимает меньше времени - два предыдущих конклава в 2005 и 2013 году длились два дня.
Нынешний конклав - крупнейший в истории. Коллегия кардиналов насчитывает 252 человека, однако голосовать могут только кардиналы младше 80 лет.
Всего таких кардиналов 135, но двое не смогли принять участие в голосовании из-за болезни.
Самым младшим участником конклава стал 45-летний епископ Мельбурна украинского происхождения Микола Бычок.
Утром в среду участники конклава отслужили мессу, а затем прошли процессией к Сикстинской капелле.
В капелле кардиналы дали клятву хранить тайну о том, что будет происходить в процессе избрания нового понтифика.
После этого посторонние люди покинули капеллу, а двери в нее закрылись - момент произнесения фразы extra omnes («все вон») ознаменовал начало конклава.
Во время конклава связь кардиналов с внешним миром исключена, и они находятся фактически в изоляции в Сикстинской капелле, пока не выберут понтифика.
Все внутренние помещения, где собираются, живут и принимают пищу кардиналы, были обследованы на наличие микрофонов и других электронных устройств - голосование проходит в режиме строгой секретности.
Что будет дальше?
Поскольку папа римский не был избран после первого раунда, в соответствии с планом кардиналы после голосования проследовали на ужин. В четверг утром кардиналы позавтракали, отслужили мессу и снова приступили к голосованию.
По словам экспертов, именно за трапезами происходят главные обсуждения кандидатов на роль понтифика и складываются альянсы.
91-летний декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре, который провел мессу перед конклавом, призвал своих коллег выбрать лидера, который сможет руководить Католической церковью в «столь сложный момент времени».
«Это непростая задача - сохранить единство Церкви. Единство, которое не означает единообразия, а означает прочное и глубокое единение в многообразии», - сказал он.
Кардинал Ре - один из самых влиятельных представителей Ватикана, ему выпало провести церемонию похорон папы Франциска.
Но участвовать в конклаве он не может, так как ему 91 год, а кардиналы-избиратели должны быть моложе 80 лет.
В своем наставлении конклаву он подчеркнул, что нынешнее голосование имеет исключительную важность, и призвал кардиналов отложить в сторону «все личные соображения».
Самый длинный конклав в истории длился почти три года - с 1268 по 1271 год, тогда папой был избран Григорий X.
Самый короткий конклав продолжался всего 10 часов и закончился избранием папы Юлия II в 1503 году.