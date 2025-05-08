МНЕНИЕ Дорогие директора торговых центров, проявите немного человечности

Увы, я в число этих немногих не входила, и школьные юбки навсегда отбили у меня желание носить короткие платья. Вообще любые юбки и платья. Единственная длина, которую я как-то еще признаю, - это до пят. И единственный приемлемый цвет - черный. За редким исключением - одежда, которую присылали дальние родственники из Америки и которая была большой редкостью.

Спустя годы, я вдруг открыла для себя удивительный мир одежды, и до сих пор продолжаю его открывать, ведь воспоминания о том безобразии навсегда остались со мной. Жажда новизны заставила меня побродить по торговым центрам. Заграничные интернет-магазины тогда еще не открыли передо мной свои виртуальные двери - я их попросту не нашла.

Сейчас я продолжаю ходить по торговым центрам скорее по инерции и из любопытства. Не потому, что у меня есть конкретная цель, и уж точно не потому, что кошелек пухнет от денег. Все как раз наоборот. Но глаз надо чем-то радовать. А у некоторых вещей - действительно красивый дизайн.

Потому что именно такой человек, как я, выросший среди убогой одежды советских лет, может по-настоящему оценить ту красоту и изобилие, которые сегодня предлагают торговые центры. Всего вдоволь, все красиво, дорого, разумеется, но эпоха пустых прилавков оставила глубокий след