МНЕНИЕ Дорогие директора торговых центров, проявите немного человечности

- Да, воспоминания о безобразной одежде останутся со мной навсегда
- Обычно первые полчаса я просто игнорирую этот шумовой фон
- Даже человек из глубинки способен оценить богатство выбора
Если начать с самого начала, то в советское время молоко стоило дешево, а мясо было в дефиците. Даже рыбы в магазинах не было. По крайней мере, не в селе. Даже на Сааремаа. Цвета одежды варьировались от грязно-коричневого до мрачного синего, а детей заставляли носить школьную форму, которая шла очень немногим, вспоминает редактор Эне Каллас.
Увы, я в число этих немногих не входила, и школьные юбки навсегда отбили у меня желание носить короткие платья. Вообще любые юбки и платья. Единственная длина, которую я как-то еще признаю, - это до пят. И единственный приемлемый цвет - черный. За редким исключением - одежда, которую присылали дальние родственники из Америки и которая была большой редкостью.
Спустя годы, я вдруг открыла для себя удивительный мир одежды, и до сих пор продолжаю его открывать, ведь воспоминания о том безобразии навсегда остались со мной. Жажда новизны заставила меня побродить по торговым центрам. Заграничные интернет-магазины тогда еще не открыли передо мной свои виртуальные двери - я их попросту не нашла.
Сейчас я продолжаю ходить по торговым центрам скорее по инерции и из любопытства. Не потому, что у меня есть конкретная цель, и уж точно не потому, что кошелек пухнет от денег. Все как раз наоборот. Но глаз надо чем-то радовать. А у некоторых вещей - действительно красивый дизайн.
Потому что именно такой человек, как я, выросший среди убогой одежды советских лет, может по-настоящему оценить ту красоту и изобилие, которые сегодня предлагают торговые центры. Всего вдоволь, все красиво, дорого, разумеется, но эпоха пустых прилавков оставила глубокий след
Часто, правда, я буквально убегаю из этих храмов шопинга: уши звенят от громкой музыки, которая агрессивно звучит со всех сторон. Обычно я первые полчаса стараюсь не обращать внимания на этот шум, словно он специально нужен, чтобы удержать людей в здании, пока они расстаются с честно заработанными деньгами. Но следующие пять минут решают всё: именно тогда я начинаю искать ближайший выход. Неважно, идет ли на улице ливень с градом или жарит июльское солнце - выйти просто необходимо.
Поэтому, дорогие управляющие торговыми центрами и менеджеры! Может быть, стоит задуматься о том, чтобы сделать этот удерживающий людей шум чуть менее оглушительным? Или подобрать музыкальный фон, который бы ласкал слух?
Ведь именно такие, как я - выросшие среди серых и убогих вещей советской эпохи - способны в полной мере оценить красоту и богатство современных магазинов. Все есть, все красиво, все дорого, конечно, но память о времени, когда не было ничего, оставила настолько глубокий след, что даже человек из глубинки способен оценить богатство выбора.
Вместо этого его выгоняют прочь - в сторону интернет-магазинов, где можно спокойно рассмотреть товары и выбрать то, что нужно, пусть и только глазами. Ведь там нет никакого другого шума, кроме того, который есть дома или в офисе. И, будем честны, зачастую это обходится дешевле.