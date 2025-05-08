ОБЗОР Есть ли у Ратаса долг перед Центристской партией и насколько он велик?

Центристская партия с помощью инкассо-фирм требует от своего бывшего председателя Юри Ратаса (ныне - партия «Отечество») погасить предполагаемые долги. Поскольку фигурируют разные суммы и счета, попробуем разобраться, в чем суть дела.
Центристская партия обратилась к инкассо-фирме с требованием вернуть предполагаемый долг Юри Ратаса, исходя из двух аргументов. Во-первых, как первый номер в списке на выборах, он якобы должен был сам оплачивать хотя бы часть своей предвыборной кампании. Во-вторых, даже если он делал пожертвования, партия считает, что они не могут компенсировать недоплату по обязательным членским взносам.