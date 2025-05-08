ОБЗОР Есть ли у Ратаса долг перед Центристской партией и насколько он велик?

Центристская партия обратилась к инкассо-фирме с требованием вернуть предполагаемый долг Юри Ратаса, исходя из двух аргументов. Во-первых, как первый номер в списке на выборах, он якобы должен был сам оплачивать хотя бы часть своей предвыборной кампании. Во-вторых, даже если он делал пожертвования, партия считает, что они не могут компенсировать недоплату по обязательным членским взносам.

Честно говоря, сумма долга, в котором Центристская партия обвиняет Юри Ратаса, менялась весьма резко. В пресс-релизе, разосланном в понедельник днем, утверждалось, что Ратас не оплатил более 5000 евро членских взносов, и через инкассо-фирму с него взыскиваются суммы, не уплаченные в 2023 году. Однако уже тем же вечером Центристская партия опубликовала в Facebook расчеты, согласно которым долг Ратаса составляет 2500 евро: «Заявление касается периода, по которому существует юридическое основание для предъявления требования. Да, в этот период Юри Ратас уплатил 4098 евро членских взносов, но по уставу обязан был заплатить 6605 евро».