Представитель благотворительного фонда: хорошо, что СМИ говорят о проблемах в благотворительности

В студии передачи «Своя правда», в которой на этот раз обсуждали ситуацию в мире благотворительности, выяснилось, что после скандала с фондом «Слава Украине» потоки денег на помощь украинцам почти полностью пересохли. Ударили эти скандалы и по другим направлениям этой сферы деятельности.
Должны ли СМИ говорить о таких ситуациях? Такой вопрос ведущая Елена Соломина задала члену правления Детского фонда Клиники Тартуского университета Сийри Оттендер-Паасма.
«Я уверена, что о таких вещах нужно говорить, - ответила в прошлом известный журналист Оттендер-Паасма. - Это очищает ландшафт благотворительности, что очень важно. Доверие - это самое важное в благотворительности. Если люди не доверяют, то ничего сделать нельзя».
Она рассказала, что на работу Детского фонда Клиники Тартуского университета скандалы особо не повлияли: «Люди нам доверяют. Мы работаем уже 25 лет и, к счастью, мы не увидели снижения потока пожертвований. Но в целом на всю сферу благотворительности эти скандалы оказали тяжелое влияние». Сийри еще раз подчеркнула, что очень хорошо, что эти нарывы были вскрыты, а злоупотребления остановлены.
Благотворительность - это один из показателей зрелости общества. Однако бесконтрольными денежными потоками очень хотят воспользоваться и нечистые на руку люди. Это снижает уровень доверия или вообще отбивает желание помогать. Как этого избежать?
Ответ на этот вопрос будут искать герои и эксперты нового выпуска передачи «Своя правда» в понедельник, 12 мая, в 20:30 на канале ETV+. Ведущая — Елена Соломина.