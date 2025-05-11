Представитель благотворительного фонда: хорошо, что СМИ говорят о проблемах в благотворительности

Должны ли СМИ говорить о таких ситуациях? Такой вопрос ведущая Елена Соломина задала члену правления Детского фонда Клиники Тартуского университета Сийри Оттендер-Паасма.

«Я уверена, что о таких вещах нужно говорить, - ответила в прошлом известный журналист Оттендер-Паасма. - Это очищает ландшафт благотворительности, что очень важно. Доверие - это самое важное в благотворительности. Если люди не доверяют, то ничего сделать нельзя».

Она рассказала, что на работу Детского фонда Клиники Тартуского университета скандалы особо не повлияли: «Люди нам доверяют. Мы работаем уже 25 лет и, к счастью, мы не увидели снижения потока пожертвований. Но в целом на всю сферу благотворительности эти скандалы оказали тяжелое влияние». Сийри еще раз подчеркнула, что очень хорошо, что эти нарывы были вскрыты, а злоупотребления остановлены.

Благотворительность - это один из показателей зрелости общества. Однако бесконтрольными денежными потоками очень хотят воспользоваться и нечистые на руку люди. Это снижает уровень доверия или вообще отбивает желание помогать. Как этого избежать?