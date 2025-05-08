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Водитель автобуса высадил двух девушек в лесу: у них не было наличных на оплату проезда

Фото статьи
Фото: Urmas Luik

Две девушки остались одни на автобусной остановке посреди леса, потому что не смогли оплатить проезд. Оказалось, что в городских и междугородних автобусах Пярну билет можно купить только с транспортной картой или за наличные. Однако есть надежда, что в ближайшем будущем проезд можно будет оплатить и банковской картой.

Студентка (имя известно редакции), недавно побывавшая дома в Пярну, столкнулась с неприятной ситуацией во время поездки на междугородном автобусе. Она и ее подруга были возмущены поведением водителя.

В пятницу, 2 мая, девушки ехали на экскурсию на болото Толкузе, расположенное в волости Хяэдемеэсте. «В Пярну нам выдали бесплатные билеты в один конец, потому что мы студенты, - рассказала она. - Однако на обратном пути, когда мы попросили билеты до автовокзала Пярну и попытались оплатить их банковской картой, водитель резко сказал, что такой возможности нет, и что расплатиться можно только наличными. Мы этого не знали, а наличных у нас не было. Мы спросили, что нам теперь делать - оставаться в лесу? На это водитель ответил: „Видимо, да“. В итоге нас действительно высадили на остановке».

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