Водитель автобуса высадил двух девушек в лесу: у них не было наличных на оплату проезда

Две девушки остались одни на автобусной остановке посреди леса, потому что не смогли оплатить проезд. Оказалось, что в городских и междугородних автобусах Пярну билет можно купить только с транспортной картой или за наличные. Однако есть надежда, что в ближайшем будущем проезд можно будет оплатить и банковской картой.
Студентка (имя известно редакции), недавно побывавшая дома в Пярну, столкнулась с неприятной ситуацией во время поездки на междугородном автобусе. Она и ее подруга были возмущены поведением водителя.