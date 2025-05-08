В Эстонии упразднили регистр алкогольной продукции, это сэкономит государству 130 000 евро в год

Министр по делам регионов и сельского хозяйства Хендрик Йоханнес Террас сказал, что в четверг правительство дало сигнал в поддержку предпринимательства. «Упразднение алкогольного регистра - это конкретное действие, которое необходимо бизнесу, так как оно значительно сократит бюрократию и сэкономит время и деньги», - пояснил Террас.

Созданный в 1994 году регистр изначально использовался для того, чтобы на рынок поступал только алкоголь, прошедший лабораторные испытания. Сейчас он используется только для контроля со стороны налоговых и таможенных органов.

«Начиная с того, что текущее IT-решение потребует очень больших инвестиций, чтобы достичь современных стандартов, и заканчивая тем, что оно никому не нужно, имеет смысл отказаться от таких постоянных затрат. Ежегодные расходы государства на алкогольный регистр оцениваются в 130 500 евро», - сообщил Террас.

Упразднение алкогольного регистра повлечет за собой необходимость внесения изменений в соответствующие законы, такие как Закон об алкоголе, Закон о государственных пошлинах и различные государственные нормативные акты.