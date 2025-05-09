Сотовая связь приказала долго жить: насколько Эстония готова к внезапным блэкаутам?

Масштабный блэкаут в Испании привел к массовому и, что еще актуальнее, внезапному отключению мобильной связи и интернета. А без них сегодня - как без рук, тем более в критических ситуациях. Rus.Postimees узнал, готовы ли операторы сотовой связи, работающие в Эстонии, поддерживать коммуникацию на плаву в случае электрического коллапса.
Масштабные отключения электричества на Пиренейском полуострове начались 28 апреля. Помимо Испании и Португалии они затронули Бельгию и Андорру. Блэкаут привел к сбоям в работе транспорта, аэропортов, банков, магазинов и мобильной связи. Эксперты уже назвали блэкаут одним из крупнейших в новейшей истории Европы, но так и не смогли определить причины его возникновения. В сбое обвиняли хакеров, «редкое атмосферное явление» и солнечную энергетику. Однако ни одна из версий до сих пор не подтверждена.