Сотовая связь приказала долго жить: насколько Эстония готова к внезапным блэкаутам?

Масштабные отключения электричества на Пиренейском полуострове начались 28 апреля. Помимо Испании и Португалии они затронули Бельгию и Андорру. Блэкаут привел к сбоям в работе транспорта, аэропортов, банков, магазинов и мобильной связи. Эксперты уже назвали блэкаут одним из крупнейших в новейшей истории Европы, но так и не смогли определить причины его возникновения. В сбое обвиняли хакеров, «редкое атмосферное явление» и солнечную энергетику. Однако ни одна из версий до сих пор не подтверждена.