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Сотовая связь приказала долго жить: насколько Эстония готова к внезапным блэкаутам?

Как показала практика, когда везде гаснет свет, связь может пропасть также в считаные минуты.
Как показала практика, когда везде гаснет свет, связь может пропасть также в считаные минуты. Фото: Reuters/ScanPix

Масштабный блэкаут в Испании привел к массовому и, что еще актуальнее, внезапному отключению мобильной связи и интернета. А без них сегодня - как без рук, тем более в критических ситуациях. Rus.Postimees узнал, готовы ли операторы сотовой связи, работающие в Эстонии, поддерживать коммуникацию на плаву в случае электрического коллапса.

Масштабные отключения электричества на Пиренейском полуострове начались 28 апреля. Помимо Испании и Португалии они затронули Бельгию и Андорру. Блэкаут привел к сбоям в работе транспорта, аэропортов, банков, магазинов и мобильной связи. Эксперты уже назвали блэкаут одним из крупнейших в новейшей истории Европы, но так и не смогли определить причины его возникновения. В сбое обвиняли хакеров, «редкое атмосферное явление» и солнечную энергетику. Однако ни одна из версий до сих пор не подтверждена.

Из необычных проблем, возникших едва ли не в первые минуты отсутствия электричества - переставшая работать мобильная связь. Теоретически такие проблемы возникать не должны, так как у сотовых операторов в обязательном порядке есть резервные автономные источники питания. Однако в данном случае связь пропала практически сразу. Мы спросили у эстонских мобильных операторов и экспертов, может ли такое же случиться в Эстонии.

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