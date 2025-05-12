Анна Рехема: иногда мы просто в шоке от тех людей, которые просят о помощи

В студии дискуссионной передачи «Своя правда», в которой на этот раз пытались определить, как помогать нуждающимся, но не попадаться на удочку мошенникам и обманщикам, создатель и руководитель благотворительного фонда «Тепло сердец» Анна Рехема рассказала, как проверяет тех, кто обращается за помощью.
«Самая стандартная схема, это когда приходит какое-то сообщение с аккаунта человека, у которого не указано ни имя, ни какой-то еще информации, - рассказала Анна. - Они пишут: вы знаете, мне ребенку не на что купить лекарства, еду, подгузники или что-то еще».
Руководитель фонда рассказала, что первым делом пытается выяснить, кто на самом деле стоит за анонимным обращением: «Как сразу на первых порах можно отсеять от себя этих мошенников? Сначала выяснить настоящие имя и фамилию. Дальше можно поговорить по телефону, попросить прислать какие-то документы, выписку с банковского счета. То есть, мне нужны какие-то исходные данные, чтобы я поняла, что человеку на самом деле нужна эта помощь».
Анна поделилась опытом, что были ситуации, вызывавшие у нее чувство растерянности: «Когда человек на полном серьезе говорит, что ему нужна помощь, а по выписке я понимаю, что его ежемесячный доход больше трех тысяч евро, я немножечко в шоке».
Благотворительность - это один из показателей зрелости общества. Однако бесконтрольными денежными потоками очень хотят воспользоваться и нечистые на руку люди. Это снижает уровень доверия или вообще отбивает желание помогать. Как этого избежать? Ответ на этот вопрос будут искать герои и эксперты нового выпуска передачи «Своя правда» в понедельник, 12 мая, в 20:30 на канале ETV+. Ведущая — Елена Соломина.