Анна Рехема: иногда мы просто в шоке от тех людей, которые просят о помощи

«Самая стандартная схема, это когда приходит какое-то сообщение с аккаунта человека, у которого не указано ни имя, ни какой-то еще информации, - рассказала Анна. - Они пишут: вы знаете, мне ребенку не на что купить лекарства, еду, подгузники или что-то еще».

Руководитель фонда рассказала, что первым делом пытается выяснить, кто на самом деле стоит за анонимным обращением: «Как сразу на первых порах можно отсеять от себя этих мошенников? Сначала выяснить настоящие имя и фамилию. Дальше можно поговорить по телефону, попросить прислать какие-то документы, выписку с банковского счета. То есть, мне нужны какие-то исходные данные, чтобы я поняла, что человеку на самом деле нужна эта помощь».

Анна поделилась опытом, что были ситуации, вызывавшие у нее чувство растерянности: «Когда человек на полном серьезе говорит, что ему нужна помощь, а по выписке я понимаю, что его ежемесячный доход больше трех тысяч евро, я немножечко в шоке».