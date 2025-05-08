Решение Международной федерации фехтования возмутило украинцев

«Считаем такое решение противоправным и не отвечающим даже рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК). Поскольку проведение чемпионата Европы делегировано Европейской конфедерации фехтования, мы готовим обращение к ней по поводу недопустимости допуска команд, состоящих из нейтральных атлетов, и призыв к другим европейским федерациям о поддержке нас в этом», - пишет в своем заявлении Федерация фехтования Украины.