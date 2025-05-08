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Решение Международной федерации фехтования возмутило украинцев

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан (справа).
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан (справа). Фото: Fabrice Coffrini

Накануне Международная федерация фехтования допустила на международные соревнования российских и белорусских спортсменов к командным соревнованиям. Правда, в нейтральном статусе. Ранее они могли выступать лишь в личных турнирах.

Это решение возмутило украинцев, они назвали его противоправным.

«Считаем такое решение противоправным и не отвечающим даже рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК). Поскольку проведение чемпионата Европы делегировано Европейской конфедерации фехтования, мы готовим обращение к ней по поводу недопустимости допуска команд, состоящих из нейтральных атлетов, и призыв к другим европейским федерациям о поддержке нас в этом», - пишет в своем заявлении Федерация фехтования Украины.

Также украинская сторона готовит протест, детали которого не озвучиваются.

Первым турниром с новыми правилами станет чемпионат Европы в Генуе, который пройдет с 14 по 19 июня.

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