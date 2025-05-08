Вируский уездный суд отправил за решетку мужчину, систематически избивавшего свою спутницу жизни

В Раквереском доме правосудия Вируского уездного суда был вынесен приговор Таавису, родившемуся в 1984 году. Мужчина был приговорен к тюремному заключению за неоднократное насилие над лицом, с которым он состоял в близких отношениях. Суд выявил четыре эпизода, когда мужчина нападал на свою партнершу, или же на ребенка.
Мужчину, не имевшего действительных правонарушений или судимостей, приговорили к одному году и десяти месяцам тюремного заключения с вычетом из этого срока трех дней, проведенных в предварительном заключении. Фактически мужчине придется провести за решеткой два месяца, и если в течение двухлетнего испытательного срока он не совершит нового преступления, то оставшуюся часть наказания он не будет отбывать.