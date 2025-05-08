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Вируский уездный суд отправил за решетку мужчину, систематически избивавшего свою спутницу жизни

Перевод: Павел Соболев
Раквереский дом правосудия Вируского уездного суда.
Раквереский дом правосудия Вируского уездного суда. Фото: Marianne Loorents

В Раквереском доме правосудия Вируского уездного суда был вынесен приговор Таавису, родившемуся в 1984 году. Мужчина был приговорен к тюремному заключению за неоднократное насилие над лицом, с которым он состоял в близких отношениях. Суд выявил четыре эпизода, когда мужчина нападал на свою партнершу, или же на ребенка.

Мужчину, не имевшего действительных правонарушений или судимостей, приговорили к одному году и десяти месяцам тюремного заключения с вычетом из этого срока трех дней, проведенных в предварительном заключении. Фактически мужчине придется провести за решеткой два месяца, и если в течение двухлетнего испытательного срока он не совершит нового преступления, то оставшуюся часть наказания он не будет отбывать.

Череда событий началась в начале ноября прошлого года, когда Таавис во время словесной перепалки сжал руки свои жертвы, дернул ее за волосы и ударил ее рукой по спине. При этом он причинил жертве физическую боль и вырвал у нее волосы из головы.

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