В Таллинне началось строительство новой школы, которая откроет двери для учеников осенью 2026 года

По словам вице-мэра Таллинна по вопросам городского имущества Вильяра Яаму, это не просто обновление старого здания и возведение нового корпуса, а комплексная трансформация школьной среды.

«Новое здание школы Хийу создаст такую образовательную среду, в которой дети будут чувствовать свою значимость и ценность, а качество обучения будет обеспечено современным и тщательно продуманным пространством», - сказал Яаму.

Историческое здание 1927 года, расположенное на улице Раудтеэ 55 и обладающее ценной архитектурной средой, будет реконструировано и интегрировано в новый школьный комплекс. Современный учебный корпус строится на месте устаревшей пристройки 1965 года, которая была демонтирована.

Вице-мэр Таллинна по вопросам образования Алексей Яшин назвал комплексную реновацию школы Хийу удачным примером сочетания уважения к наследию и создания современной учебной среды.

«Современная школа - это не только источник знаний, но и социальный центр, объединяющий местное сообщество. Школа Хийу станет учебным учреждением, где во главу угла будут поставлены потребности и ожидания как учеников, так и педагогов - как в плане содержания учебы, так и в организации пространства. Приятно также видеть динамичное обновление образовательной сети Нымме: за последний год завершено или начато строительство ряда современных школ и детских садов», - подчеркнул Яшин.