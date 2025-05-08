В Таллинне началось строительство новой школы, которая откроет двери для учеников осенью 2026 года

Сегодня состоялась церемония закладки первого камня нового здания школы Хийу. Планируется, что строительство завершится весной 2026 года, а в сентябре школа откроется для учеников.
По словам вице-мэра Таллинна по вопросам городского имущества Вильяра Яаму, это не просто обновление старого здания и возведение нового корпуса, а комплексная трансформация школьной среды.
«Новое здание школы Хийу создаст такую образовательную среду, в которой дети будут чувствовать свою значимость и ценность, а качество обучения будет обеспечено современным и тщательно продуманным пространством», - сказал Яаму.
Историческое здание 1927 года, расположенное на улице Раудтеэ 55 и обладающее ценной архитектурной средой, будет реконструировано и интегрировано в новый школьный комплекс. Современный учебный корпус строится на месте устаревшей пристройки 1965 года, которая была демонтирована.
Вице-мэр Таллинна по вопросам образования Алексей Яшин назвал комплексную реновацию школы Хийу удачным примером сочетания уважения к наследию и создания современной учебной среды.
«Современная школа - это не только источник знаний, но и социальный центр, объединяющий местное сообщество. Школа Хийу станет учебным учреждением, где во главу угла будут поставлены потребности и ожидания как учеников, так и педагогов - как в плане содержания учебы, так и в организации пространства. Приятно также видеть динамичное обновление образовательной сети Нымме: за последний год завершено или начато строительство ряда современных школ и детских садов», - подчеркнул Яшин.
В 2023 году для разработки проекта комплексной модернизации школы Хийу был организован конкурс, основанный на ценностном подходе. Его задачей стала интеграция здания, обладающего архитектурной значимостью, в современную образовательную среду и возведение нового, более просторного современного корпуса взамен устаревшей части. Лауреатом конкурса стал проект «Два дома», представленный компанией Innopolis Insenerid OÜ.
Проект «Два дома» предлагает создать два визуально независимых здания, объединенных низкой галереей и окружающим ландшафтом. В этой общей зоне разместятся библиотека и просторный спортивный зал.
Историческое здание будет включать административные помещения, учебные и кружковые классы, столовую и библиотеку. Галерея, соединяющая новый и старый корпуса, станет главным входом, атриумом, многофункциональной лестницей, гардеробом и проходом в спортивную зону. В новом корпусе разместятся классные комнаты, кабинеты для детей с особыми образовательными потребностями, часть учебных и кружковых классов, музыкальный и спортивный залы.
Школьный двор превратится в многофункциональное зеленое пространство, идеально подходящее для игр, отдыха и учебы. Высокие деревья останутся, а новые зеленые зоны создадут тематические уголки: сад с душистыми травами, торфяная грядка для черники и брусники, цветущий луг и ковер почвопокровных растений под деревьями.
В учебном саду появятся фруктовые деревья и ягодные кустарники. На крыше спортивного корпуса разместится зеленый павильон для занятий на свежем воздухе, где сможет работать целый класс. Для любителей велосипедов во дворе предусмотрены удобные велопарковки и навесы.
Строительство нового здания школы Хийу ведет компания Vanalinna Ehitus OÜ, технический надзор осуществляет OÜ Keskkonnaprojekt. Завершение работ запланировано на весну 2026 года, их стоимость составит 10,2 млн евро без НСО.