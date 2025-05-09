Ведущие подкаста - Анита Авакова и Ольга Лебедева.

Ольга: Какова численность населения Эстонии? Какова доля коренных жителей и тех, кто имеет иностранное происхождение?

Татьяна: По данным на 1 января 2025 года, численность населения составляет 1 370 000 человек, что на 5000 человек меньше, чем в прошлом году. Из них 70 процентов составляет коренное население и 30 процентов - некоренное население.

Ольга: Население иностранного происхождения в свою очередь делится на население первого, второго и третьего поколений. Расскажите, что это значит и какие цифры по этим группам?

Татьяна: Чтобы это объяснить, начнем с того, кто является представителем коренного населения. Это проживающий в Эстонии человек, у которого один из родителей и хотя бы кто-то из бабушек-дедушек родился здесь. При этом условии человек считается коренным жителем Эстонии.

Татьяна Портнова. Фото: личный архив

Соответственно, некоренное население делится на три поколения. Первое поколение - человек, который родился за пределами Эстонии и ни его родители, и ни его бабушки-дедушки не родились здесь. Второе поколение - это дети, которые родились уже в Эстонии. И третье поколение, соответственно, - внуки этого человека. Первое поколение составляет 16 процентов, второе поколение - семь процентов, третье - шесть процентов.

Анита: Откуда преимущественно родом иммигранты?