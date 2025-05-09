Статистические данные могут показаться скучными и не всегда понятными, однако именно цифры могут лучше всего передать, как выглядит жизнь в Эстонии и насколько на самом деле разнообразна наша культура. Это второй эпизод подкаста «Эстония в лицах», гостем которого стала ведущий аналитик Департамента статистики Татьяна Портнова.
Ведущие подкаста - Анита Авакова и Ольга Лебедева.
Ольга: Какова численность населения Эстонии? Какова доля коренных жителей и тех, кто имеет иностранное происхождение?
Татьяна: По данным на 1 января 2025 года, численность населения составляет 1 370 000 человек, что на 5000 человек меньше, чем в прошлом году. Из них 70 процентов составляет коренное население и 30 процентов - некоренное население.
Ольга: Население иностранного происхождения в свою очередь делится на население первого, второго и третьего поколений. Расскажите, что это значит и какие цифры по этим группам?
Татьяна: Чтобы это объяснить, начнем с того, кто является представителем коренного населения. Это проживающий в Эстонии человек, у которого один из родителей и хотя бы кто-то из бабушек-дедушек родился здесь. При этом условии человек считается коренным жителем Эстонии.
Соответственно, некоренное население делится на три поколения. Первое поколение - человек, который родился за пределами Эстонии и ни его родители, и ни его бабушки-дедушки не родились здесь. Второе поколение - это дети, которые родились уже в Эстонии. И третье поколение, соответственно, - внуки этого человека. Первое поколение составляет 16 процентов, второе поколение - семь процентов, третье - шесть процентов.
Анита: Откуда преимущественно родом иммигранты?
Татьяна: Когда мы говорим об иммиграции, мы все-таки руководствуемся гражданством. Мы не знаем, откуда точно приехали эти люди. Они могут приехать из любой точки мира. Гражданство человека указано в документах и мы можем сказать, с каким гражданством люди приезжают в Эстонию.
Здесь обязательно нужно сказать, что миграция в Эстонии с течением времени претерпела множество изменений. Если, скажем, 20 лет назад Эстония была страной эмиграции, откуда большое число людей уезжало, то в течение последних десяти лет Эстония превратилась в страну иммиграции.
Начнем с 2019 года. Это был обычный допандемийный год, и тогда сорок процентов всех иммигрантов были гражданами Эстонии, половина из которых вернулись или переехали из Финляндии. И вторая половина - это граждане Эстонии из других стран, например, Швеция, Германия и Великобритания. Оставшиеся 60 процентов иммигрантов имели гражданство других стран, но в основном это Россия или Украина. Далее следуют страны Европейского союза, такие как Финляндия и Латвия.
Следующий этап - 2022-2023 годы, когда кардинально изменилась картина миграции. В 2022-м году приехало 33 000 украинских граждан, в 2023-м - еще 13 000, и в 2024-м - 7000. Соответственно граждане Украины стали самой большой группой эмигрантов, а число эстонцев снизилось. Также как снизилось число людей, которые приезжали из стран Евросоюза. Что касается 2024-го года, в страну въехало 7000 украинцев, далее следуют 5000 эстонских граждан. И вот эти две группы составили две трети всех иммигрантов. Уже далее следуют граждане России, примерно 600 человек, и по 500 граждан из Латвии, Финляндии и Германии.
Анита: Сколько национальностей всего представлено в Эстонии на сегодняшний день? Какие самые много- и малочисленные общины?
Татьяна: По данным на 1 января этого года, в Эстонии проживают представители 226 национальностей. Самые распространенные - эстонцы, русские, украинцы, латыши, финны.
Если мы посмотрим на самые малочисленные общины, то в Эстонии существует 83 национальности, представителей которых меньше десяти человек. Также есть 38 национальностей, представителей которых меньше трех человек, а также 25 людей разных национальностей, которые, скажем так, представлены в одном экземпляре. То есть, если они владеют только родным языком, то поговорить им в Эстонии не с кем. Это могут быть люди из Шри-Ланки, Нигерии, Баскских земель и Маори.
Оля: Какова языковая картина в Эстонии? Какие самые используемые иностранные языки в Эстонии?
Татьяна: Если посмотреть на данные последних трех переписей населения, то можно увидеть устойчивый тренд: число людей, которые знают какой-нибудь иностранный язык, постоянно растет. Если в 2000-м году 64 процента населения сказали, что они владеют каким-либо иностранным языком, в 2011 году их уже было 69 процентов. На сегодняшний день, по данным переписи 2021 года, каким-либо иностранным языком владеет 76 процентов населения.
Тройка самых распространенных иностранных языков в Эстонии - английский, русский и эстонский как иностранный. Здесь главное отличие от предыдущих переписей населения заключается в том, что до этого русский всегда находился на первом месте, потом шел английский и эстонский как иностранный. А вот в 2021 году английский обогнал русский.
И если мы посмотрим на цифры, то английским языком владеет 48 процентов населения, русским - 39 процентов жителей, а эстонским как иностранным - 17 процентов жителей. Эстонский язык является родным для 65 процентов, плюс 17 процентов знают эстонский как иностранный. Таким образом, получается, что 82 процента жителей Эстонии владеют госязыком.
Что касается русского, то для 26 процентов он является родным и 38 процентов владеют им как иностранным. То есть доля знающих русский язык составляет 65 процентов. Английским владеет 48 процентов и 0,3 процента говорят, что это их родной язык. После этой тройки языков идут финский и немецкий.
Ольга: Если еще десять лет назад самым распространенным иностранным языком в Эстонии был русский, то на сегодняшний день им стал английский. С чем это связано?
Татьяна: Скорее всего, с представителями молодого поколения. Дети больше открыты к миру, больше используют социальные сети, играют в видеоигры. Действительно за их счет количество тех, кто знает английский, увеличивается. Также то, что Эстония стала страной иммиграции, то есть сюда приезжают люди, для которых английский язык - родной.
Анита: Браки среди людей разных национальностей. Насколько они распространены в Эстонии?
Татьяна: Если мы посмотрим данные с 2019-й по 2024-й год, самыми распространенными были смешанные браки между эстонцами и русскими. На втором месте - смешанные браки между русскими и украинцами. И на третьем месте - браки между эстонцами и украинцами. Среди всех браков смешанные браки между эстонцами и русскими составляют восемь процентов, между русскими и украинцами - 2,5 процента, между эстонцами и украинцами - где-то один процент.
Ольга: Если посмотреть на статистические данные сквозь столетия, удается ли Эстонии сохранять языковое и культурное многообразие?
Татьяна: Да, конечно. Это очень хорошо иллюстрирует то, что, по сравнению с первой переписью населения, в 2000-м году всего разных родных языков насчитывалось 109, в переписи 2011-го года - 150 и, по данным переписи 2021 года, родных языков - уже 243. Это самое яркое подтверждение того, что Эстония действительно многокультурная страна.
В этом выпуске мы также обсуждаем:
- Как война в Украине повлияла на численность населения;
- Каких национальностей в Эстонии становится больше;
- Что больше всего удивляет Татьяну Портнову в статистике, связанной с населением Эстонии.
О подкасте
Подкаст «Эстония в лицах» о богатстве культур Эстонии поддерживает Министерство культуры и софинансирует Европейский союз.