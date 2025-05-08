ВЫ ЕГО ВИДЕЛИ? Полиция просит помощи в установлении местонахождения 16-летнего Давида

В пятницу, 24 апреля, Давид покинул детский дом и должен был вернуться в Maarjamaa Hariduskolleegium, однако до настоящего времени так туда и не прибыл. Ранее он уже неоднократно самовольно уходил. В последний раз его видели в воскресенье, 4 мая, на Балтийском вокзале. По имеющейся информации, он может находиться в Таллинне.