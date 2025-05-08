ВЫ ЕГО ВИДЕЛИ? Полиция просит помощи в установлении местонахождения 16-летнего Давида

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 16-летнего Давида, который уклоняется от школьной обязанности в Maarjamaa Hariduskolleegium.
В пятницу, 24 апреля, Давид покинул детский дом и должен был вернуться в Maarjamaa Hariduskolleegium, однако до настоящего времени так туда и не прибыл. Ранее он уже неоднократно самовольно уходил. В последний раз его видели в воскресенье, 4 мая, на Балтийском вокзале. По имеющейся информации, он может находиться в Таллинне.
Давид ростом 183 см. Он лысый и имеет спортивное телосложение. Был одет в темную одежду, при себе у него была черная мужская сумка.
Полиция просит всех, кто видел Давида или располагает информацией о его возможном местонахождении, сообщить об этом по телефону экстренной помощи 112.