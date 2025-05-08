Новый блэкаут Десятки тысяч жителей Канарских островов сидят без света

Несколько населенных пунктов в северной части острова Ла-Пальма были обесточены.

По данным Radio Canaria, отключение электроэнергии, начавшееся около 10 утра по местному времени, затронуло около 30 000 человек.

Как сообщает ABC, в нескольких районах подача электричества уже восстановлена.

Пока неизвестно, что могло стать причиной сбоя. Местные власти указывают на возможную проблему на электростанции Лос-Гинчос.

Буквально на прошлой неделе на материковой части Испании произошел масштабный блэкаут, в результате чего миллионы жителей страны на несколько часов остались без электричества.

Однако в тот раз отключение электроэнергии не затронуло Канарские и Балеарские острова.

Премьер-министр Испании, социалист Педро Санчес подвергся критике со стороны консервативной оппозиции, поскольку до сих пор не смог предоставить убедительное объяснениые отключениям электроэнергии, парализовавшим почти всю страну.

Ла-Пальма - один из Канарских островов, принадлежащих Испании.

Он расположен в Атлантическом океане к северо-западу от Африки, известен живописной природой, вулканами и мягким климатом.