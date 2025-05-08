Новый блэкаут Десятки тысяч жителей Канарских островов сидят без света

В четверг утром десятки тысяч человек остались без электричества на острове Ла-Пальма, входящем в состав Канарского архипелага.
Несколько населенных пунктов в северной части острова Ла-Пальма были обесточены.
По данным Radio Canaria, отключение электроэнергии, начавшееся около 10 утра по местному времени, затронуло около 30 000 человек.
Как сообщает ABC, в нескольких районах подача электричества уже восстановлена.
Пока неизвестно, что могло стать причиной сбоя. Местные власти указывают на возможную проблему на электростанции Лос-Гинчос.
Буквально на прошлой неделе на материковой части Испании произошел масштабный блэкаут, в результате чего миллионы жителей страны на несколько часов остались без электричества.
Однако в тот раз отключение электроэнергии не затронуло Канарские и Балеарские острова.
Премьер-министр Испании, социалист Педро Санчес подвергся критике со стороны консервативной оппозиции, поскольку до сих пор не смог предоставить убедительное объяснениые отключениям электроэнергии, парализовавшим почти всю страну.
Ла-Пальма - один из Канарских островов, принадлежащих Испании.
Он расположен в Атлантическом океане к северо-западу от Африки, известен живописной природой, вулканами и мягким климатом.
Ла-Пальма считается одним из самых зеленых и спокойных островов архипелага.