В отношении мэра Осиновского возбуждено административное производство

Председатель ревизионной комиссии Таллиннского городского собрания Мануэла Пихлап обратилась в Комиссию по надзору за финансированием политических партий (ERJK) в связи с рекламой чемпионата мира по хоккею среди мужчин IIHF, в которой в качестве лица кампании был использован мэр Таллинна Евгений Осиновский.

По словам Пихлап, в различных СМИ, включая Delfi и Äripäev, а также в социальных сетях, появились рекламные объявления некоммерческой организации «Хоккейный союз Эстонии» о чемпионате мира по хоккею среди мужчин IIHF, где в качестве рекламного лица использовался мэр Таллинна Евгений Осиновский. «Эти рекламные материалы явно повысили личную узнаваемость политика Евгения Осиновского, и в таком случае это следует рассматривать как получение политической выгоды. Следовательно, политик должен оплатить своё участие в этой рекламе», - пояснила Пихлап причину обращения.

Реклама ЧМ по хоккею. Фото: Erakogu

Пихлап ставит вопрос, можно ли считать такую ​​кампанию запрещенным пожертвованием или политической рекламой. «Если реклама повышает узнаваемость принадлежащего к определенной политической пар ERJK Конституционного суда Эстонии», - подчеркнула она.

«Я обратилась в ERJK с просьбой разъяснить, оплачивал ли Евгений Осиновский свое участие в рекламе и можно ли такую деятельность считать нарушением Закона о политических партиях», - добавила Пихлап.