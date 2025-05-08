Немецкие фирмы признали ответственность за приход нацистов к власти

Руководители 49 немецких концернов в канун 80-летия окончания Второй мировой войны в Европе обнародовали совместное письмо, в котором заявили об ответственности компаний Германии за укрепление власти национал-социалистов.

«В 1933 году и после него слишком многие молчали, отворачивались и не высказывали своего мнения. Отсюда проистекает наша ответственность - за прошлое, за настоящее и за будущее», - говорится в заявлении компаний,опубликованном вечером в среду, 7 мая, газетами Die Zeit, Süddeutsche Zeitung и Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Среди подписавших этот документ - топ-менеджеры компаний Adidas, Bayer, BASF, Bosch, BMW, Commerzbank, Deutsche Bahn, DHL, Hugo Boss, Mercedes-Benz, Lufthansa, Rheinmetal, Siemens, Volkswagen и других.

Die Zeit пишет, что инициаторами письма стали руководители концернов Bayer, BASF, Evonik и Siemens, после того как 27 января 2025 года посетили памятную церемонию, посвященную освобождению концлагеря Аушвиц-Биркенау.

«Многие были вовлечены в это»

Руководители концернов подчеркнули, что приход национал-социалистов к власти в Германии в 1930-е годы был бы невозможен без серьезных ошибок тех, кто в то время принимал основные решения.

«Озабоченные собственной выгодой, многие немецкие компании и их руководители были вовлечены в это», - говорится в заявлении.

Там же подчеркивается, что сегодня компании в ФРГ осознают свою ответственность и напоминают о хрупкости демократии.

Сегодня они вместе выступают «против ненависти, дискриминации и антисемитизма».

Эти преступления, начавшиеся чуть менее 100 лет назад, «напоминают нам о том, как легко может быть разрушена демократия», отмечается в тексте.

Вторая мировая война в Европе

Вечером 8 мая 1945 года по среднеевропейскому времени под Берлином был подписан акт о капитуляции Германии, эта дата знаменует собой окончание Второй мировой войны в Европе.