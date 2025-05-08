В Эстонии не следует намеренно раздувать вопрос угрозы войны, поскольку членство Эстонии в НАТО делает угрозу войны крайне незначительной, убежден первый вице-спикер Рийгикогу Тоомас Кивимяги (Партия реформ).
Россия расширила и активизировала гибридную войну в Европе, включая Эстонию. Наиболее «заметной» частью этого является уничтожение инфраструктуры в Балтийском море - газопроводов, кабелей связи и т.д.; как обычно, Россия делает это чужими руками, в данном случае - с помощью теневого флота.
Направлять военный корабль к каждому подозрительному судно нереально, но последние два задержания судов финскими и эстонскими силами безопасности значительно затруднили организацию подобных гибридных атак. Мониторинг и реагирование. Хороший знак.
Долгосрочной частью гибридной войны России является устрашение военными действиями. Это касается Эстонии, Латвии, Литвы, а также Финляндии и Швеции. Зная это, я удивляюсь, как много политиков, а также средств массовой информации, сами того не осознавая, начали служить той же цели.
Сразу скажу, что никто из них не находится на службе у нашего восточного соседа, все являются патриотами Эстонии. Является ли это штампом или желанием привлечь внимание, но разговоры о войне против Эстонии или даже о ее возможной дате - это именно то, чего хочет Россия. Вот лишь несколько заголовков из множества: «Россия будет готова к ограниченной войне с НАТО через пять лет», «Мы вступили в самые опасные из всех трудных времен», «2028 год. В марте русские захватят Кярдла». Ну, куда тут еще дальше? Зачем и в чьих интересах это делается?
Невозможно не заметить негативные изменения, происходящие в Эстонии в результате вышеизложенного. Частично это выражается в оттоке иностранного капитала. Это очевидно, хотя люди не хотят об этом говорить, и так даже лучше. К счастью, накопленный нами капитал достаточно велик, и, как в любой сделке, здесь должны быть как минимум две стороны: одна продает (читай: уходит из Эстонии), другая покупает (верит и остается).
Здесь я хотел бы еще раз похвалить эстонских предпринимателей, которые осмеливаются инвестировать десятки миллионов евро в нашу экономику. Своими деньгами вы подтверждаете и создаете веру в то, что Эстония - безопасное место для жизни и инвестиций, и что Эстония будет свободной через 10, 20 и 50 лет.
Еще одним негативным последствием страха войны является то, что люди покидают Эстонию или готовятся к этому. Я не знаю ни одного человека, у которого не было бы знакомых, купивших квартиру или дом за границей. В свободном обществе, где движение капитала и людей должно быть свободным, нет никаких оснований критиковать кого-либо из них за это. Однако из-за страха войны этот показатель гораздо выше, чем был бы в естественных условиях.
Наряду с этим, есть и след для экономики Эстонии: это деньги, которые ушли из потребления в Эстонии, это уехавшая рабочая сила. Только один эмоциональный пример: несколько недель назад я оказался в Марбелье с маленьким членом моей семьи, качающимся на качелях на детской площадке, а рядом со мной оказалась молодая женщина со своим ребенком.
Нам потребовалось всего лишь мгновение, чтобы понять, что эстонский язык лучше всего подходит для общения. Как человек прямой, я стал спрашивать, где, почему, надолго ли... Ответом было - в Марбелье, вечный страх перед войной, навсегда. Но недвижимость в Эстонии все еще надо продать…
Мы не можем выбирать своих соседей. Мы все знаем, что, живя по соседству с Россией, мы угрозу агрессии никогда не почувствуем равной нулю. Один из представителей семейства Валленбергов несколько десятилетий назад заявил, что территориальная экспансия заложена в генах нашего восточного соседа. Но разговоры об этом на протяжении целого дня не уменьшают эту угрозу, наоборот - ослабляют нас. И одно дело - идея в голове восточного соседа, другое - возможность реализации этой идеи.
Нереальность последнего также подтвердилась агрессивной войной России в Украине. Агрессор надеялся взять Киев под свой контроль за пару недель, но война продолжается уже три года, и он все еще очень далек от цели.
Да, Украина в военном отношении является одной из сильнейших стран Европы, учитывая ее реальный военный опыт, размеры, национальную волю к самообороне и упорство. Однако, в отличие от Украины, Эстония является членом НАТО. Поклон тем, кто привел нас туда в 2004 году.
Я спрашивал своих гостей в Рийгикогу: кто верит в то, что мы были бы сегодня свободны, если бы не были членами НАТО? Тишина. Превознося Украину, не забудем, что у НАТО как минимум в десять раз сильнее военный потенциал. А если Россия попала в беду в Украине, каковы ее шансы добиться успеха против противника, который в десять раз сильнее? Ни малейших.
Картина станет тревожной, если НАТО даст трещину. Этого тоже нельзя исключать, но и здесь паники гораздо больше, чем есть для нее оснований. Да, Дональд Трамп критиковал систему распределения расходов НАТО, но цель его заявлений - не расформировать военный альянс, а заставить страны-партнеры вносить больший вклад.
Громкое заявление Трампа о том, что США будут помогать только тем, кто сам вносит свой вклад, вызвало огромное возмущение, но что не так с этим предупреждением? Эстония внесла равный вклад с США (в процентах от ВВП). Наше решение выделить пять процентов государственного бюджета на оборонные расходы в течение следующих десяти лет является неизбежным и показательным. Но почему наши гораздо более богатые партнеры по НАТО не сделали этого? Это законные вопрос и ожидание.
Еще одно ненужное заявление: «Если война в Украине закончится, риск нападения России на Эстонию, Латвию и Литву значительно возрастет». «Прекращение огня в Украине увеличивает риск войны в Балтии». Это снова делает нас невольными участниками гибридной войны России.
Вероятный сценарий заключается в том, что прекращение огня позволит России вернуть на прежнее место солдат, отведенных от Чудского озера. Вот как это может происходить. Но, читая это в газете, стоит ли удивляться появлению вопроса о том, отвечает ли мир в Украине интересам Эстонии или нет? Конечно, это так, но подобные заявления вызывают сомнения. В чьих интересах мы обо всем этом говорим?
У нас есть основания доверять нашим Силам обороны, ответственным политикам и должностным лицам и полагать, что они сделают все, чтобы война не достигла территории Эстонии. И она ее не достигнет.
Наконец, статья 5 устава НАТО: «Договаривающиеся стороны соглашаются, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них всех». Это применимо и сейчас. Россия не хочет воевать с НАТО, а НАТО не хочет воевать с Россией. Так что реальная угроза войны для Эстонии крайне мала. Давайте не будем делать из этого большую проблему.