ТООМАС КИВИМЯГИ Распространение страха перед войной – это участие в гибридной войне России

Здесь я хотел бы еще раз похвалить эстонских предпринимателей, которые осмеливаются инвестировать десятки миллионов евро в нашу экономику. Своими деньгами вы подтверждаете и создаете веру в то, что Эстония - безопасное место для жизни и инвестиций, и что Эстония будет свободной через 10, 20 и 50 лет.

Еще одним негативным последствием страха войны является то, что люди покидают Эстонию или готовятся к этому. Я не знаю ни одного человека, у которого не было бы знакомых, купивших квартиру или дом за границей. В свободном обществе, где движение капитала и людей должно быть свободным, нет никаких оснований критиковать кого-либо из них за это. Однако из-за страха войны этот показатель гораздо выше, чем был бы в естественных условиях.

Наряду с этим, есть и след для экономики Эстонии: это деньги, которые ушли из потребления в Эстонии, это уехавшая рабочая сила. Только один эмоциональный пример: несколько недель назад я оказался в Марбелье с маленьким членом моей семьи, качающимся на качелях на детской площадке, а рядом со мной оказалась молодая женщина со своим ребенком.