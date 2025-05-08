Министерство финансов: цены на топливо и электроэнергию снизились

По данным Департамента статистики, в апреле цены выросли на 1,0 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 4,5 процента по сравнению с прошлым годом.

В странах еврозоны, по предварительным оценкам, средний рост цен составил 2,2 процента, констатирует аналитик отдела фискальной политики Министерства финансов Кристьян Пунгас.

Для ценовой динамики как в Эстонии, так и в еврозоне в апреле были характерны удорожание продуктов питания и услуг, что в определенной степени компенсировалось снижением стоимости энергии.

Помимо удорожания продовольственного сырья, наблюдался обычный сезонный рост цен на овощи, который в этом году в Эстонии оказался несколько более значительным, нежели в прошлые годы.

Цены на продукты питания и напитки сейчас на 7,4 процента выше, чем год назад, отмечает Пунгас.

Что касается услуг, то за год их стоимость выросла почти на 10 процентов.

Если в начале года ввели дополнительную плату за регистрацию транспортного средства, то в апреле к этому прибавилось подорожание медицинского обслуживания.

Повышение платы за прием у врача и за койко-день заметно повлияло на индекс потребительских цен (ИПЦ), увеличив его на 0,5 процентного пункта.

Также в апреле в Таллинне для родителей снизилась плата за детские сады, однако эта мера оказала скромное влияние на потребительские цены, указывает аналитик.

Введение таможенных пошлин и вызванная этим неопределенность на мировом рынке привели к стремительному снижению цен на нефть.

Жесткий стиль переговоров президента Трампа усилил торговую напряженность, из-за чего прогнозы роста мировой экономики были скорректированы в сторону понижения.

В результате цена нефти опустилась до самого низкого уровня за четыре года, что обеспечило потребителям более выгодные цены на топливо, резюмирует Кристьян Пунгас.