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В МИД ответили на обвинения премьера Словакии в адрес Эстонии за срыв поездки к Путину на 9 мая

Обновлено 8 мая 2025, 16:11
Премьер Словакии Фицо обвиняет Эстонию в срыве поездки в РФ на 9 мая. МИД Эстонии напоминает, что Россия развязала и продолжает войну в Европе. Май 2025 года.
Премьер Словакии Фицо обвиняет Эстонию в срыве поездки в РФ на 9 мая. МИД Эстонии напоминает, что Россия развязала и продолжает войну в Европе. Май 2025 года. Фото: EPA / AFP / Scanpix / коллаж Rus.Postimees

В Министерстве иностранных дел Эстонии отреагировали на слова Роберта Фицо, который накануне вечером обрушился с критикой на нашу страну из-за проблем с попаданием в российскую столицу.

«Эстония приняла решение, что воздушное пространство страны не может использоваться для VIP-рейсов, направляющихся на парад 9 мая или возвращающихся с него. В этом решении исключения не предусмотрены», - заявила представитель МИД Брита Кикас в ответ на просьбу прокомментировать обвинения Роберта Фицо, который не смог попасть в Москву.

О том, что Эстония запретила транзитные перелеты для VIP-рейсов из Кубы и Бразилии, направляющихся в Москву и обратно, МИД сообщил днем 7 мая, уточнив, что Эстония обратила внимание коллег в Европейском союзе на то, что «Россия является страной, начавшей и продолжающей войну в Европе».

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