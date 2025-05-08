В МИД ответили на обвинения премьера Словакии в адрес Эстонии за срыв поездки к Путину на 9 мая

«Эстония приняла решение, что воздушное пространство страны не может использоваться для VIP-рейсов, направляющихся на парад 9 мая или возвращающихся с него. В этом решении исключения не предусмотрены», - заявила представитель МИД Брита Кикас в ответ на просьбу прокомментировать обвинения Роберта Фицо, который не смог попасть в Москву.