В МИД ответили на обвинения премьера Словакии в адрес Эстонии за срыв поездки к Путину на 9 мая

В Министерстве иностранных дел Эстонии отреагировали на слова Роберта Фицо, который накануне вечером обрушился с критикой на нашу страну из-за проблем с попаданием в российскую столицу.
«Эстония приняла решение, что воздушное пространство страны не может использоваться для VIP-рейсов, направляющихся на парад 9 мая или возвращающихся с него. В этом решении исключения не предусмотрены», - заявила представитель МИД Брита Кикас в ответ на просьбу прокомментировать обвинения Роберта Фицо, который не смог попасть в Москву.