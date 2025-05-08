Пеэтер Тали: россияне больше всего боятся, что во время воздушной части парада что-нибудь собьют

Эксперт по стратегическим коммуникациям и депутат Рийгикогу Пеэтер Тали («Ээсти 200») сказал в беседе с ведущей программы Sõjastuudio Уллой Лянтс, что россиян больше всего беспокоит воздушная часть парада, в ходе которой может быть сбит какой-то самолет. Именно по этой причине воздушный парад отменялся в Москве в течение нескольких предыдущих лет.
- Пока россияне готовятся к параду 9 мая, украинцы уже подвергли Москву атакам беспилотников, и, вероятно, их будет еще больше?
- За последние три ночи Украина атаковала с помощью беспилотников Москву и гражданские аэропорты вокруг Москвы. Пострадали также военные аэродромы. В то же время на этих военных аэродромах базируются как российские пилотажные эскадрильи, так и самолеты, которые, как ожидается, примут участие в завтрашнем так называемом Параде Победы на Красной площади.
- В Москву будет не так уж много иностранных гостей, не правда ли?
- Российское информационное госагентство сообщило, что на параде будут лидеры 29 стран. Так что завтра станет ясно, кто там есть на самом деле, а кого нет. Для России большой победой стало присутствие лидера коммунистического Китая Си Цзиньпина, а также лидера Бразилии да Силвы.
Хотя присутствие Китая имеет символическое значение, политическая потеря для России, безусловно, заключается в том, что премьер-министр Индии Моди, который изначально также должен был приехать в Москву, тем не менее заявил, что не будет участвовать.
- Россияне, вероятно, обеспокоены завтрашним парадом, раз большие средства вкладываются в противовоздушную оборону Москвы?
- Они объединили различные подразделения ПВО со всей России. Их туда доставляли бригадами и дивизиями. Таким образом, вокруг Москвы создана многоуровневая противовоздушная оборона. На улицах можно увидеть российских военнослужащих с оружием против беспилотников, которое является средством радиоэлектронной борьбы, а также с другими средствами. Но дроны через них все еще пролетают.
Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что не может гарантировать безопасность высокопоставленных VIP-гостей. Украинцы подлили масла в огонь информационной войны, заявив, что сами россияне могут организовать какую-то провокацию, как когда они взорвали жилой дом, чтобы начать чеченскую войну.
Итак, эта информационная война в самом разгаре, и русские на самом деле очень обеспокоены тем, что может произойти завтра.
- Но что может произойти в Москве завтра?
- Мне очень трудно поверить, что украинцы рискнут напасть на парад, когда там присутствует китайский лидер. В то же время соблазн прижать россиян по-прежнему велик.
По этому случаю русские организуют грандиозный парад, который должен стать свидетельством огромной военной мощи России. Если в предыдущие несколько лет на параде не было ни одного танка, только легендарный так называемый победоносный танк Т-34, что было даже смешно, то теперь в репетициях парада приняли участие современные танки, которые еще не были замечены на украинском фронте.
Еще они демонстрируют систему ПВО С-400. А также беспилотники, которые вызвали большую обеспокоенность у украинцев. Это беспилотные летательные аппараты наблюдения и управления «Орлан». А также баллистические ракеты «Искандер» и тактические и стратегические ракеты РС. Это все игра в ядерную угрозу.
Поэтому мы будем внимательно следить за тем, рискнут ли русские совершить полеты или нет. Воздушный парад проводится не каждый год, но этот парад все же приурочен к 80-летию победы в так называемой Великой Отечественной войне.
- У русских, наверное, нет возможности отметить этот день какими-то крупными достижениями на фронте?
- Нет, поэтому основное внимание по-прежнему уделяется Красной площади и Кремлю. России необходимо доказать своему народу, что она по-прежнему является могущественной страной. Цель России - показать, что она очень сильна в военном отношении, и именно поэтому на Красную площадь были доставлены танки, беспилотники, беспилотные летательные аппараты и баллистические ракеты, которые могут нести ядерные боеголовки. Если весь мир будет бояться, нас будут уважать.
- Несмотря на то, что противовоздушная оборона Москвы усилена, она, по-видимому, не в состоянии охватить всю территорию города?
- Самый большой страх у русских - это что что-то внезапно собьют. Именно поэтому в предыдущие годы отменяли воздушный парад. Это было бы большим позором для России, а также показало бы полный провал российских спецслужб. Организация такого парада во время войны, особенно когда Россия знает, что Украина уже разработала различные беспилотники и ракетные системы, которые покрывают большую часть российской территории, конечно, является большим риском.
Теперь Украине предстоит подумать, что и как она будет делать. На самом деле, политическое давление уже имеет место, раз Китай и Индия также ведут переговоры с американцами и украинцами, чтобы, ради бога, ничего не произошло. Так что эта ядерная угроза России, к сожалению, все еще действует, но на месте россиян я бы не был так уж в ней уверен. Вполне вероятно, что где-нибудь они получат пощечину.