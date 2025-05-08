Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что не может гарантировать безопасность высокопоставленных VIP-гостей. Украинцы подлили масла в огонь информационной войны, заявив, что сами россияне могут организовать какую-то провокацию, как когда они взорвали жилой дом, чтобы начать чеченскую войну.

Итак, эта информационная война в самом разгаре, и русские на самом деле очень обеспокоены тем, что может произойти завтра.

- Но что может произойти в Москве завтра?

- Мне очень трудно поверить, что украинцы рискнут напасть на парад, когда там присутствует китайский лидер. В то же время соблазн прижать россиян по-прежнему велик.

По этому случаю русские организуют грандиозный парад, который должен стать свидетельством огромной военной мощи России. Если в предыдущие несколько лет на параде не было ни одного танка, только легендарный так называемый победоносный танк Т-34, что было даже смешно, то теперь в репетициях парада приняли участие современные танки, которые еще не были замечены на украинском фронте.

Еще они демонстрируют систему ПВО С-400. А также беспилотники, которые вызвали большую обеспокоенность у украинцев. Это беспилотные летательные аппараты наблюдения и управления «Орлан». А также баллистические ракеты «Искандер» и тактические и стратегические ракеты РС. Это все игра в ядерную угрозу.