Министерство упрощает требования для предпринимателей: полный список изменений

По словам министра экономики и промышленности Эркки Кельдо, действующее законодательство создало ситуацию, при которой на работодателей, независимо от их сферы деятельности, возложен ряд различных требований и обязанностей, связанных с рабочей средой и безопасностью труда, часть из которых больше не является уместной или актуальной, вызывая ненужные затраты времени и денег. Кельдо привел на пресс-конференции правительства в качестве примера требование проверять стремянку на рабочем месте раз в месяц.

Министерство экономики и коммуникаций теперь приступает к подготовке соответствующих изменений в законе, а срок этих изменений - декабрь, после чего они будут переданы в Рийгикогу. Но что произойдет с этими нелепыми требованиями в промежутке? Будут ли государственные проверки закрывать глаза на них до этого времени?