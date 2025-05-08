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Министерство упрощает требования для предпринимателей: полный список изменений

Перевод: Каролина Вертяева
Министр экономики и промышленности Эркки Кельдо.
Министр экономики и промышленности Эркки Кельдо. Фото: Elmo Riig / Sakala / Postimees

Сегодня правительство объявило, что планирует отменить ряд требований, действующих для предпринимателей, которые со временем утратили свою актуальность. Министерство экономики и коммуникаций опубликовало полный список.

По словам министра экономики и промышленности Эркки Кельдо, действующее законодательство создало ситуацию, при которой на работодателей, независимо от их сферы деятельности, возложен ряд различных требований и обязанностей, связанных с рабочей средой и безопасностью труда, часть из которых больше не является уместной или актуальной, вызывая ненужные затраты времени и денег. Кельдо привел на пресс-конференции правительства в качестве примера требование проверять стремянку на рабочем месте раз в месяц.

Министерство экономики и коммуникаций теперь приступает к подготовке соответствующих изменений в законе, а срок этих изменений - декабрь, после чего они будут переданы в Рийгикогу. Но что произойдет с этими нелепыми требованиями в промежутке? Будут ли государственные проверки закрывать глаза на них до этого времени?

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