Тревожные сигналы пользователей: чат-боты доводят до опасных психических срывов

Искусственный интеллект, который должен быть инструментом для получения знаний и упрощения повседневных задач, для некоторых пользователей становится причиной усугубления психических расстройств.

Расследование Rolling Stone выявило случаи, когда чат-бот ChatGPT от OpenAI играл косвенную роль в возникновении или обострении психотических состояний.

Все больше пользователей Reddit делятся историями о том, как их близкие погружаются в тяжелые ментальные заблуждения – от религиозного фанатизма до сверхъестественных «миссий», – которые усугубляются общением с ChatGPT.

Хотя искусственный интеллект не мыслит и не способен распознать психологическое состояние человека, его ответы, основанные на вероятностном анализе введенных данных, могут подтверждать даже самые опасные фантазии пользователя.

К примеру, 41-летняя мать и сотрудница некоммерческой организации рассказала о своем распавшемся браке: у мужа развились навязчивые идеи в результате обсуждения с ChatGPT теорий заговора.

Во время развода мужчина параноидально утверждал, что за ним следят, и говорил о «мыле в нашей еде», зачитывая жене сообщения, в которых его называли «ребенком спиральной звезды» и «речным странником».

Другие также рассказывали о партнерах, которые уверяли, что участвуют в войне между светом и тьмой, получали инструкции по созданию устройства для телепортации в другие миры или начинали предлагать «духовные сеансы» – и все это по «вдохновению» ChatGPT.