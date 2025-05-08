Представьте себе, что остров Рухну находится за тысячи километров от материковой Эстонии, и на обеспечение жителей острова едой и другими предметами первой необходимости тратится гораздо больше времени и денег, чем сейчас. Именно так обстоят дела в Гренландии, которая вынуждена импортировать большую часть необходимых ей товаров через Данию.